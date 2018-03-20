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Ученые рассказали о пользе голодания
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Ученые рассказали о пользе голодания 

Москва24 20 марта 2018
Фото: Москва24
Умеренное воздержание от пищи эффективнее предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища. К такому выводу пришли исследователи из британского Университета Суррея, сообщают «Дни.ру».
Ученые провели масштабный эксперимент, в котором участвовали люди, страдающие ожирением. По заданию, испытуемые должны были потерять до 5% веса. Для этого одна группа добровольцев перешла на прием еды в своем привычном режиме пять дней в неделю, а другая сократила рацион на 600 килокалорий в сутки.
Участие в опыте досрочно завершили 20% испытуемых, которые не смогли поддерживать диету или не снизили свою массу. Однако 27 добровольцев дошли до финала. Оказалось, что первый вариант диеты, при которой человек два дня в неделю сокращает питательность рациона до 500-600 килокалорий, способствует быстрому усвоению жира.
Этой группе добровольцев удалось достигнуть желаемого результата всего за два месяца, в то время как у второй группы на похудение ушло 73 дня. Также ученые обратили внимание на то, что умеренное голодание с перерывами способствует снижению артериального давления на 9%.
В случае сокращения ежедневного рациона артериальное давление снизилось на 2%.
Ранее российские ученые рассказали, как защитить клетки мозга от повреждений во время инсульта. По данным биологов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, омочь предотвратить ущерб может комбинация двух биомолекул.
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