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Ученые рассказали об эффективном способе похудения
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Ученые рассказали об эффективном способе похудения 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты отмечают, что после лечения у пациентов не возникает побочных действий.
Ученые из США нашли оригинальный способ избавиться от лишнего веса. Чтобы регулировать секрецию поджелудочной железы и желудка, они предложили замораживать блуждающий нерв. Об этом сообщается в журнале Society of Interventional Radiology.
Для эксперимента сотрудниками Медицинской школы Университета Эмори были отобраны 10 человек, которые страдали от избыточного веса. Им при помощи криогенного газа аргона заморозили окончания блуждающего нерва в спине для того, чтобы уменьшить аппетит. Спустя 90 дней масса тела добровольцев уменьшилась на 14%.
«Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, только уменьшаем силу этого сигнала до мозга, чтобы обеспечить новое, устойчивое решение сложной проблемы ожирения», — заявил один из специалистов.
Ученые отметили, что после лечения у пациентов не возникает побочных действий.
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