От йоги до магнитотерапии. Чем спасаться от шейного остеохондроза?

Спутники остеохондроза

Головную боль при шейном остеохондрозе врачи объясняют тонусом мышц, который неизбежно возникает вокруг больного позвоночника.

«Мышечно-тонический синдром в шейной области затрудняет кровообращение, и мозг не получает кислорода и необходимых веществ. Возникают головные боли разной локализации, но чаще всего в области затылка, потому что затылочный нерв поднимается вверх из шейного нервного сплетения. Также боли распространяются в область шеи и надплечья», — говорит заведующая физиотерапевтическим отделением одной из поликлиник Ставрополя Татьяна Костина.

По её словам, остеохондроз опасен и тем, что повышает вероятность возникновения инсультов.

«На уровне 6-7 шейного позвонка проходит позвоночная артерия. Из-за защемления мышц она может пострадать. А при нарушении кровоснабжения головного мозга могут быть ишемические атаки, вызывающие предынсультные состояния», — добавляет она.

Врач знает лучше

Можно ли от этого вылечиться самостоятельно? По словам Татьяны Костиной, физические упражнения могут помочь, но назначать их должен врач.

«Для профилактики можно делать зарядку, можно заниматься йогой или плаванием. Но в лечебных целях назначаются специально подобранные упражнения. Самодеятельность здесь ни к чему, — обращает внимание наша собеседница. — У пожилых обычно уже есть артроз, нарушения в позвоночнике. Многие жалуются на головокружение. В таком случае мы исключаем упражнения на резкие повороты головы, чтобы пациенту не стало плохо, и он не потерял сознание. Нагрузка должна быть адекватной».

Помимо лечебной физкультуры в физиотерапевтическом отделении при шейном остеохондрозе могут назначать массаж части головы и шейно-воротниковой зоны, лазеротерапию, магнитотерапию, ультрафонофорез лекарственными средствами. Метод лечения зависит от состояния пациента.

«Пожилым пациентам с высоким артериальным давлением мы редко назначаем ультрафонофорез, а вот лазер и магнит, наоборот, понижают давление, — поясняет физиотерапевт. — Магнитотерапия не имеет почти никаких противопоказаний, обладает противовоспалительным, противоотёчным действием, снимает спазмы, улучшает кровообращение и микроциркуляцию в тканях».

Медикаменты, прописанные другими специалистами, физическим процедурам не помеха. Можно днём ходить на массаж, а вечером применять противовоспалительные мази или миорелаксанты. Физиотерапия, как подчёркивает врач, пролонгирует действие лекарств и делает его более «прицельным».