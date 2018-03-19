Стало известно, чем опасны салфетки для снятия макияжа

Салфетки для снятия макияжа абсолютно бесполезны для умывания лица, как предупреждают эксперты. Более того, эти средства гигиены приносят больше вреда, чем пользы. С помощью салфеток для снятия макияжа можно достаточно быстро и эффективно удалить помаду и тени для глаз. Однако эксперты предупреждают, что женщины не должны часто пользоваться этими средствами гигиены и тем более их нельзя применять в качестве замены традиционному умыванию лица. Хотя эти увлажненные салфетки и удобны в использовании, они не эффективны в деле полного удаления макияжа и бактерий, которые скапливаются на коже лица в течение дня. Более того, эти салфетки часто являются причиной раздражений, угревой сыпи и даже преждевременного старения кожи. Эксперты рассказали, что многие подобные салфетки повреждают кожу, поэтому женщинам не нужно слишком часто прибегать к их помощи. Конечно, совсем отказываться от салфеток не стоит, поскольку в определенных обстоятельствах они являются быстрыми и эффективными помощницами женщин. Но необходимо помнить о том, что в домашних условиях, то есть не на скорую руку, удалять макияж только салфетками не слишком разумно. Они не очищают лицо полностью и оставляют после себя множество мелких частичек макияжа и бактерий. Теоретические данные салфетки должны захватывать кожное сало и мертвую кожу. Но без использования некоторого количества воды салфетки просто передвигают грязь по лицу.

"Возможно, вам кажется, что вы оказываете своему лицу услугу, но в реальности наносите вред, — говорят косметологи из Великобритании. — После использования салфеток на лице остаются химические остатки или плёнка, которая может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции. После использования салфеток нужно обязательно прибегать к помощи нормальных очистителей, не насыщенных разного рода химикатами. К примеру, к обычной воде". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)