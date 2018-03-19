Ещё
Стало известно, чем опасны салфетки для снятия макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, чем опасны салфетки для снятия макияжа 

МедикФорум 17 часов назад
Фото: МедикФорум
Салфетки для снятия макияжа абсолютно бесполезны для умывания лица, как предупреждают эксперты. Более того, эти средства гигиены приносят больше вреда, чем пользы. С помощью салфеток для снятия макияжа можно достаточно быстро и эффективно удалить помаду и тени для глаз. Однако эксперты предупреждают, что женщины не должны часто пользоваться этими средствами гигиены и тем более их нельзя применять в качестве замены традиционному умыванию лица. Хотя эти увлажненные салфетки и удобны в использовании, они не эффективны в деле полного удаления макияжа и бактерий, которые скапливаются на коже лица в течение дня. Более того, эти салфетки часто являются причиной раздражений, угревой сыпи и даже преждевременного старения кожи. Эксперты рассказали, что многие подобные салфетки повреждают кожу, поэтому женщинам не нужно слишком часто прибегать к их помощи. Конечно, совсем отказываться от салфеток не стоит, поскольку в определенных обстоятельствах они являются быстрыми и эффективными помощницами женщин. Но необходимо помнить о том, что в домашних условиях, то есть не на скорую руку, удалять макияж только салфетками не слишком разумно. Они не очищают лицо полностью и оставляют после себя множество мелких частичек макияжа и бактерий. Теоретические данные салфетки должны захватывать кожное сало и мертвую кожу. Но без использования некоторого количества воды салфетки просто передвигают грязь по лицу.
"Возможно, вам кажется, что вы оказываете своему лицу услугу, но в реальности наносите вред, — говорят косметологи из Великобритании. — После использования салфеток на лице остаются химические остатки или плёнка, которая может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции. После использования салфеток нужно обязательно прибегать к помощи нормальных очистителей, не насыщенных разного рода химикатами. К примеру, к обычной воде". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Как ухаживать за кожей, когда вам за 40 Уход за сухой кожей лица Стало известно, какие проблемы можно выявить по цвету мочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Почему детей стоит рожать после 30 лет9
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение