Взвешенные и счастливые on-line: 5 мифов о похудении

Голодание — лучший помощник в борьбе с лишним весом

Наоборот — вес будет стоять на месте. Конечно, существует голодание для очищения организма, и это отдельная тема. Здесь надо быть очень аккуратным и голодать под присмотром специалиста. Но если цель — похудеть, тогда ни в коем случае нельзя голодать. Необходимо есть часто, но маленькими порциями, потому что такой режим ускоряет метаболизм. А любое голодание или нарушенный режим питания его только замедляют, и организм откладывает или задерживает снижение лишнего веса.

Можно похудеть, только полностью отказавшись от сахара

Если употреблять слишком много сахара, конечно, это не поможет скинуть лишний вес. Но можно добавить в чай ложку-две сахара (дневная порция), и это не скажется на фигуре. Также отличный вариант — заменить сахар фруктами или сухофруктами. А в ноль убирать сахар не стоит, так как глюкоза, которая содержится в сахаре и сахарозе, помогает работе мозга. На самом деле, главное в процессе похудения — тратить столько же энергии, сколько потребляешь калорий с пищей.

Идеальный вес — это рост в сантиметрах минус 110 Для людей, которые не хотят выглядеть слишком худыми, это жесткий норматив. Возможно, лучше отнять 100 вместо 110. Но на самом деле идеальный вес можно определить только в зеркале. Если нравится отражение, чувствуешь себя хорошо, хочется двигаться — значит, все идеально.

Чтобы держать себя в форме, нужно раз в неделю делать разгрузочный день

Я не соглашусь, поскольку «разгрузка» подразумевает, что ешь очень мало или ничего, либо пьешь только кефир. Скорее, это правило работает, когда человек всю неделю ест слишком много, либо был неправильный рацион. Но и в данном случае разгрузочный день не поможет. Все же нужно питаться всегда примерно с одинаковой калорийностью, которая высчитывается индивидуально. При этом питаться правильно и, возможно, иногда делать загрузочные дни, чтобы ускорить метаболизм.

Существуют таблетки или кремы, которые помогают похудеть

Хочу разочаровать: это просто невозможно. Наш организм так устроен, что, чем больше мы едим, тем больше поправляемся. Соответственно, мы не можем похудеть, если потребляем больше калорий, чем нужно. Если вести неактивный образ жизни, то и есть мы должны не так много. Если активный, можем позволить себе чуть больше. Также есть калорийность, золотая цифра для каждого, при которой вес будет держаться на одном месте. При желании похудеть, нужно снизить калорийность, тогда изо дня в день будет заметен результат. Но при этом без «подвигов» — нельзя резко сокращать дневной рацион. И, конечно, никакая волшебная таблетка в данном случае не поможет.