Массажи для коррекции фигуры: как они работают

В борьбе с лишним весом существует много различных методик, основой которых всегда является физические нагрузки и правильный рацион. Однако отдельным зонам нашего тело недостаточно только такой работы над собой. В эти моменты к нам приходит на помощь массаж, позволяющий не только безболезненно уменьшить жировые отложения, но и улучшить состояние кожных покровов в проблемной области без боли, осложнений и неприятных последствий.

Массаж для коррекции фигуры полезен для предупреждения возникновения целлюлита и его лечения, при наличии избытка подкожного жира и для ускорения затормозившегося обмена веществ. Обычно затрагивается зона живота, бедра, ягодицы, талия, при необходимости спина, ноги и руки. В зависимости от проблемы, массажисты применяют разнообразные способы воздействия: аппаратные и ручные.

Аппаратный массаж:

LPG — этот вид массажа получил свое название в честь разработчика Луи Поля Готье . Его принцип действия — фиксирование складки проблемной зоны при помощи двух валиков специального аппарата, удерживания ее за счет вакуума и обработка за счет механического воздействия. Такая безопасная альтернатива липосакции нацелена на уничтожение локально расположенных жировых клеток, уменьшение выраженного целлюлита. Побочные эффекты — синяки в области воздействия. Неприятные ощущения при массаже.

Гидромассаж — воздействие струй воды под давлением на проблемный участок тела. Струи обеспечивают активизацию, высвобождение и разрушение жировых клеток. Побочные эффекты, как и у LPG, — синяки. Зачастую гидромассаж довольно болезненно переносится.

Вакуумный — проводится при помощи компрессора. Воздействует на проблемные участки, всасывая и перекатывая пласты дермы. Это стимулирует обмен веществ, усиливает приток крови, высвобождает жиры из межклеточного пространства и способствует их разрушению. Все те же побочные эффекты — синяки и неприятные ощущения.

Ручной массаж:

Антицеллюлитный — ручной массаж с двумя стадиями. На первой стадии усиливают ток лимфы, на второй активно прогревают кожу для расслоения жировой ткани.

Французский моделирующий — лимфодренажный массаж. Тип движений — щипки, разминания, растирания. Скорость воздействия умеренная.

SLIM — двухфазный массаж, включающий в себя обертывание с кремом на основе комплекса растительных экстрактов и интенсивную ручная обработка проблемной области. Тип движений — втирание, разминание.

Медовый — основывается на воздействии натурального меда, который наносится на кожу резкими хлопками ладони в течение 5-10 минут, до появления серо-белой пены на поверхности кожного покрова. Эта пенка свидетельствует вывод токсинов на поверхность. Процедура способствует общему оздоровлению организма, улучшению кровообращения и обмена веществ, насыщения кожи питательными веществами и борьбы с целлюлитом.

Перед тем как искать ближайшую клинику, где осуществляют услуги массажа, стоит обратить внимание на противопоказания: сердечные заболевания; нарушение свертываемости крови; кожные высыпания в области проведения манипуляций; заболевания вен и сосудов. Аппаратный массаж противопоказан во время беременности, при острых вирусных инфекциях и активной стадии хронических заболеваний, в период после операционного вмешательства.

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