Эффективен ли L-карнитин?

L-карнитин — лучший жиросжигатель?

L-карнитин считается одной из наиболее популярных спортивных добавок в категории «жиросжигатели». Типичными утверждениями, которые можно встретить в рекламе и в отзывах о его приеме, являются снижение веса тела и избавление от лишнего подкожного жира за счет улучшения обмена веществ и оптимизации различных процессов жиросжигания.

Однако грустная правда заключается в том, что несмотря на то, что L-карнитин широко рекламируется как жиросжигатель, многочисленные научные исследования скорее склонны причислять его к средствам, необходимым пожилым людям для поддержания мозговой активности, а вовсе не к эффективным спортивным добавкам для снижения веса.

Независимый рейтинг термогеников и жиросжигателей. Все о том, как выбрать действительно мощный и эффективный препарат.

Что такое L-карнитин?

L-карнитин (левокарнитин) — это природное вещество, родственное витаминам группы В. Главным источником L-карнитина в повседневном рационе обычного человека является прежде всего мясо и молоко. При этом важно отметить, что здоровый организм вполне способен самостоятельно синтезировать необходимое для обмена веществ количество левокарнитина.

Суммарные запасы L-карнитина в теле человека составляют порядка 20-25 г, большая часть из которых находятся в скелетных мышцах. Основная функция левокарнитина — участие в энергетическом обмене внутри клеток и перенос жирных кислот в митохондрии, где из жиров образуется энергия АТФ. Другими словами, L-карнитин действительно помогает организму сжигать жир.

Сжигает ли L-карнитин жир?

По сути, L-карнитин является мягким стимулятором функций центральной нервной системы и механизмов обмена веществ. Теоретически, его прием в виде спортивных добавок может увеличить общий уровень активности человека, косвенным образом влияя на плавное снижение веса тела. Однако лишь в теории — в практических научных исследованиях это доказано не было.

К сожалению, эффективность стимулирующего действия левокарнитина на организм еще менее выражена, чем действие обычного кофеина. Помимо прочего, ни одно из многочисленных исследований так и не смогло доказать, что прием L-карнитина в таблетках или в жидком виде даже в больших дозировках действительно влияет на сжигание жира.

Нехватка L-карнитина в организме

Несмотря на то, что науке известно, что нехватка L-карнитина в организме может являться причиной набора лишнего веса и развития ожирения, подобный дефицит встречается крайне и крайне редко — медицинская статистика говорит лишь об одном случае подобной нехватки на 40-100 тыс. человек. Шанс, что у вас наблюдается нехватка левокарнитина — сотые доли процента.

Подавляющее большинство людей получают достаточное для нормального метаболизма количество L-карнитина вместе с обычной пищей — и его прием в виде БАД, по сути, не даст никакого дополнительного эффекта. В группу риска могут попадать лишь вегетарианцы и веганы, поскольку в растительных продуктах L-карнитин не содержится — однако статистики на эту тему нет.

Как принимать L-карнитин?

Поскольку не существует никаких научных подтверждений эффективности L-карнитина в качестве жиросжигателя и средства для снижения веса, не существует и никаких оптимальных доз или схем его приема. Однако производители этой добавки обычно рекомендуют принимать от 200 до 3000 мг левокарнитина за 30-40 минут до физической тренировки.

В некоторых материалах, наоборот, речь идет о приеме L-карнитина вместе с обычной пищей для увеличения процента его усвоения. Это звучит более логично, поскольку это вещество вовсе не действует мгновенно, а скорее накапливается в тканях организма и вовлекается в процессы метаболизма жиров исключительно в случае необходимости.

Как быстро убрать подкожный жир с живота — стратегия жиросжигающих тренировок и рекомендации по питанию.

Вред и побочные эффекты L-карнитина

Согласно доступной на данный момент научной информации, прием L-карнитина в виде капсул, таблеток или в жидком виде не оказывает негативного влияния на здоровых людей. Специфических противопоказаний к приему левокарнитина не существует, однако препарат на всякий случай не рекомендуется женщинам во время беременности.

В исключительно редких случаях при приеме L-карнитина могут наблюдаться слабые аллергические реакции, боли в области живота и таза, нарушение пищеварения и нормальной работы желудка, а также мышечная слабость. Помимо прочего, в литературе описаны единичные случаи развития конвульсий и судорожных припадков при его регулярном приеме.

Нужно ли принимать левокарнитин?

Хотя в теории L-карнитин должен помогать увеличивать работоспособность при силовых и кардио тренировках (и, соответственно, повышать их эффективность) за счет оптимизации механизмов синтеза энергии из подкожной жировой клетчатки и одновременном сохранении запасов гликогена, практические научные исследования это не подтверждают.

Говоря простым языком, реклама просто врет, продавая вещество со спорной доказательной базой. Несмотря на то, что L-карнитин определенно влияет на обмен веществ в организме и в какой-то мере улучшает метаболизм, использование этого вещества в качестве жиросжигателя однозначно не принесет желаемого результата виде в быстрого похудения.

L-карнитин является одной из наиболее разрекламированных добавок категории «жиросжигатели», однако многочисленные научные исследования отрицают его эффективность в качестве средства для снижения веса. Потенциально прием L-карнитина в капсулах или в жидком может быть полезен лишь для веганов, вегетарианцев или для пожилых людей.

Source: FitSeven