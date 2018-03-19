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Косметолог открыл особые нюансы ухода за лицом
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Косметолог открыл особые нюансы ухода за лицом 

МедикФорум 15 часов назад
Фото: МедикФорум
Как правильно ухаживать за кожей лица? — этот вопрос стал особенно актуальным в период начавшейся весны с его сменой климата и изменившимся уровнем ультрафиолета. Правильно ответить на него может только специалист. Российский врач-дерматокосметолог Ольга Марушкина рассказала в интервью порталу «Медпульс» о том, что, прежде всего, кожу лица важно правильно очищать. В течение дня на ней оседает множество микрочастиц, вдобавок к этому функционируют сальные железы, выделяющие сало, — лицо должно освобождаться от маски, которая в итоге на нем образуется. По мнению врача, очищения лица обязательно должно включать в себя умывание — полноценно очистить кожу только с помощью лосьона невозможно. В то же время специалист отметила, что лицо лучше все-таки не умывать водой из-под крана, хлорированной и содержащей в себе много других химических примесей. Такое умывание точно не подойдет для нежной, чувствительной кожи лица — при данном типе кожи нужно использовать кипяченую воду. «Температура воды должна быть приятной для кожи. Ни в коем случае не следует умываться очень горячей водой. Если у вас нет склонности к расширению сосудов на лице, можно попробовать контрастное умывание — попеременно холодной и теплой водой. Завершайте такую процедуру всегда прохладным обливанием», — поделилась рекомендацией врач-дерматокосметолог. Ольга Марушкина посоветовала не пользоваться полотенцами. По ее словам, после умывания лицо достаточно аккуратно промокнуть ватным диском, смоченным в тонике. Использование спиртосодержащих средств а также салициловой кислоты для обработки кожи не поможет сделать ее более здоровой и чистой, — наоборот, они способствуют обезвоживанию, что стимулирует активность сальных желез, увеличивая жирность и лоснящийся блеск кожи. Также эксперт предостерегла от слишком раннего использования кремов против морщин. Такие средства не стоит применять раньше 30 лет. В противном случае через некоторое время, когда действительно станут актуальными меры против старения, кожа не будет реагировать на подходящую косметику, — придется применять более сильные средства и процедуры. Говоря об уходе за кожей в области глаз, врач подтвердила: использование кусочков льда из отвара разных трав, а также маски из кусочков свежего огурца или тертого сырого картофеля действительно эффективны, если этой зоне лица необходимо придать более свежий и подтянутый вид, избавиться от отечности. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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