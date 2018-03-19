Семь необычных вещей, которые способны избавить вас от мигрени 

Если вы хоть раз страдали от мигрени, то понимаете, что это куда серьезнее, чем головная боль. Во время мигрени затрагиваются все системы и даже простая задача становится невозможной. В случае, если вам часто докучает этот тип головной боли, вам следует либо принимать специальные медикаменты, прописанные вашим лечащим врачом, либо прибегнуть к нашим советам.
Кока-Кола Хотя эффективность такого способа и не доказана, следует его попробовать. О том, насколько полезна сладкая газировка при приступе мигрени, говорят даже представители старшего поколения. Вероятно, это может быть лишь эффект плацебо, но некоторым действительно Кока-Кола помогает. Ешьте орехи Естественно, потреблять орехи стоит не только тогда, когда вы чувствуете, что скоро случится приступ мигрени. Включите орехи в свою диету, если мигрень мучает вас особенно часто. Орехи содержат салицин, который способен блокировать боль. Кстати говоря, салицин содержится во многих лекарственных препаратах.
Отдохните в темном месте Самое лучшее, что можно сделать во время головной боли — лечь в тихое темное место и ничего не делать. Конечно, сложно ставить на паузу все свои дела, но в случае, если вы продолжите быть активным, боль усилится. Смена температуры Попеременно горячая и холодная температуры способны облегчить боль. Во время применения тепла мышцы расслабляются, а лед может «заморозить» область с наиболее сильным болевым синдромом. Применяйте оба варианта, чтобы понять, что лучше работает для вашего организма.
Пейте имбирный чай Корень имбиря благотворно влияет на то, как тело справляется с болью и воспалением. Имбирь буквально успокаивает клетки нервов, которые ощущают боль и не позволяет телу реагировать на приступы. Пейте виноградный сок Речь идет не о вине, а именно о виноградном соке. Виноград является прекрасным болеутоляющим средством и, выпив натурального виноградного сока, можно снять боль.
Делайте себе массаж Массаж можно проводить как самостоятельно, так и попросить об этом близкого человека. Во время массирования головы и шеи стимулируется кровообращение, а тело расслабляется. Таким образом можно избавиться от стресса и головной боли.