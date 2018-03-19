Что нужно знать о пептидах

Чем дальше шагает бьюти-индустрия, тем сложнее в ней разобраться. Как коллаген влияет на кожу, мы уже рассказывали. Теперь поговорим о том, как стимулировать его выработку в организме. К счастью, ученые нашли триггеры, которые сохранят молодость твоего лица надолго.

Что такое пептиды

Если не вдаваться в химические подробности, пептид — соединение, состоящее из двух или более аминокислот, связанных между собой. Пептиды — основные компоненты клеток, которые выполняют множество биологических функций, в том числе регулируют активности других молекул. Пептиды и протеин похожи — оба состоят из таких аминокислотных цепей. Однако, протеины имеют как минимум 50 звеньев, а пептиды — гораздо меньше.

Пептиды в косметике

Как только человек достигает 30 лет, его кожа начинает потихоньку стареть. Она теряет свой блеск, эластичность, появляются первые морщины и линии. Происходит истончение, ведь внутри истощается коллаген. Пептиды помогают управлять этим процессом — замедлять его и восстанавливать плотность кожи. Кроме того, пептиды способны бороться с негативными воздействиями окружающей среды. Например, защищать от ультрафиолетовых лучей. Когда коллаген начинает истощаться, происходит выработка селективных пептидов. Исследование Национального Института Здоровья США показало, что условно эти пептиды отправляют сообщение о том, что организму нужно выработать больше коллагена. И организм легко обмануть: если пептиды применять наружно, то организм получит сигнал вырабатывать больше коллагена.

Различия в пептидах

Ученые до сих пор работают над синтезированием различных пептидов, которые можно применять в бьюти-индустрии. Подбирать средства для ухода с этим вещетсвом нужно в зависимости от того, в чем твоя кожа нуждается сильнее. PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4 Пептид-гонец, который взаимодействует с рецепторами клетки, регулирует ее активность. Примером «сообщения», которое отправляет пальмитоил пентапептид-4, может быть сигнал о необходимости абсорбации гиалуроновой кислоты, обеспечивающей увлажнение кожи и губ. PALMITOYL TRIPEPTIDE-1 Пальмитоиловый трипептид-1 известен своим воздействием на пигментацию кожи, он также отправляет сообщение о том, что нужно синтезировать коллаген. PALMITOYL TRIPEPTIDE-38 Пальмитоил трипептид-38 значительно влияет на уменьшение морщин и линий на лбу. Он восстанавливает поврежденные клетки и лечит раны. ACETYL-SH-PENTAPEPTIDE-35 Ацетил-пентапептид-35 защищает непосредственно ДНК, помогает замедлить процесс старения и воздействия ультрафиолетовых лучей.

Как воздействуют пептиды

Чтобы пептиды показали значительные изменения кожи, применять косметические средства с их содержанием нужно каждый день по меньшей мере 3 месяца. Как только ты перестанешь использовать подобный продукт, кожа будет медленно возвращаться к исходному состоянию, и весь прогресс исчезнет. Чаще всего в средствах для ухода за кожей, кроме пептидов содержатся и другие полезные вещества. Например, антиоксиданты из экстрактов ягод, защищающие от свободных радикалов. Также могут встречаться витамин С и витамин Е, которые минимизируют появление новых морщин и предохраняют от УФ-лучей. Чем больше концентрация антиоксидантов, тем дольше полезные вещества остаются на коже и лучше выполняют свою работу.

Пептиды в еде Что касается приема пептидов вовнутрь, основную пользу получат сердечно-сосудистая, эндокринная и желудочная системы. Больше всего пептидов содержится в молоке, яйцах и различных зерновых. Диета, насыщенная этими продуктами, поможет в целом улучшить состояние здоровья, но не будет воздействовать на кожу напрямую.

Побочные эффекты

К счастью, никаких побочных эффектов при использовании пептидов нет. Исследования показывают, что эти вещества не вызывают раздражения и покраснения. Но другие вещества в креме, вроде аскорбиновой кислоты, вполне могут дать негативный эффект.

Возраст для пептидов

Лучший способ избежать преждевременного старения — превентивная работа. Поэтому антивозрастную косметику можно применять уже в 20 лет — прежде чем появятся видимые признаки старения.

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