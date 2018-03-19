Я худею. Когда начинать худеть, чтобы успеть к лету?

Тренировки, вода, овощи, детокс. Разбираемся, что действительно необходимо и в каких количествах.

Время летит незаметно. Не успеем оглянуться, и наступит лето. Но каждый год ожидание жаркой поры у многих сопровождается желанием похудеть во что бы то ни стало. Если вы относите себя к этой категории, то у нас есть для вас несколько полезных рекомендаций.

Мы поговорили с диетологом сети фитнес-клубов World Class Марией Ратниковой и выяснили, когда нужно начинать худеть, с чего начинать и что действительно влияет на процесс похудения.

Правило №1 Сбрасывать вес нужно постепенно. За месяц можно худеть на 2-4 кг.

Правило №2 Трата энергии должна быть выше её потребления. Это и есть ключ к успеху. Для этого нужно регулярно заниматься физическими нагрузками, и при этом не так важно, какого типа тренировки вы предпочтёте. Специальных упражнений для похудения не существует. Желательно, чтобы профессиональный тренер подсказал вам, как лучше сочетать разные тренировки в вашем случае.

Правило №3 Не забывайте, что дело не только в физических упражнениях. Нужно соблюдать режим питания: есть следует 5-6 раз в день небольшими порциями, включая завтрак. Из рациона следует исключить продукты с высоким содержанием сахара, соли, консервантов, красителей. Обратить внимание стоит на некрахмалистые овощи.

Правило №4 Детокс — это не путь к похудению. Чаще всего в нём нет необходимости. Детокс-программы стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и обеспечивают кратковременную потерю веса. Если вы хотите провести детокс, нужно за неделю до этого сесть на подготовительную диету, а сам детокс проводить курсом не более 3-5 дней.

Приблизительные датыХочу скинуть 10 кгХочу скинуть 5 кг19.03-25.03Пора начинать09.04-15.04Пора начинать15.05 — 31.05Не травмируйте организмЛучше посмотрите духоподъёмную комедию «Я худею», быть может, и не стоило так сильно париться из-за своего лишнего веса?

Первая неделяХодьба с шагомером, увеличение бытовой активности; Начинаем питаться небольшими порциями по 5-6 раз в день; Добавляем в рацион свежие некрахмалистые овощи (300-500г в день). Вторая неделяНачинаем увеличивать дистанции на 30-50%; Сочетаем ежедневную активность с тренировками; Не забываем пить много воды (не менее 2 литров в день). Третья неделяМожно начать подготовительную диету перед детоксом. Четвёртая неделяПосле подготовительной диеты можно провести детокс курсом не более 5 дней (есть противопоказания). Последующие неделиПродолжаем в том же духе!

Помните, что нужно здраво оценивать свои возможности, соблюдать баланс и идти к цели постепенно. Например, начинать худеть 31 мая… нет, не поздно! Да, вы не успеете сбросить вес к лету, но разве дело только в этом? Важно привыкнуть к здоровому образу жизни и не сворачивать в сторону вредных привычек только потому, что лето подошло к концу и можно расслабиться. Сами знаете: в здоровом теле здоровый дух.