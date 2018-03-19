Виды боли, которые нельзя игнорировать

Боль можно назвать неким сторожевым псом человеческого организма. Она оповещает нас о возможной проблеме, которая требует внимания. Конечно, по большей части мы встречаемся с мелкими повреждениями и, сцепив зубы, ждем, пока умолкнут наши «сторожевые псы». Однако в некоторых случаях игнорировать боль будет просто опасно для жизни. Головная боль

Время от времени голова болит у всех. Стресс, перенапряжение, переутомление — обычное дело. Но если вы страдаете от головной боли неделю подряд, если одновременно возникает ощущение онемения в затылке и ухудшения зрения, то стоит начать беспокоиться. Это первые признаки опухоли мозга и менингита. Боль в боку

Такая острая боль обязательно сопровождается тошнотой и сильным повышением температуры. Означает она крайне неприятное воспаление аппендикса. Без оперативного хирургического вмешательства аппендикс лопнет и вы просто умрете. Боль в груди

Обязательно обратитесь к врачу. Боли в груди, особенно постоянные, просто так не возникают никогда. Чувствуете онемение левой руки, острую боль в челюсти и одышку? Скорее всего, это признаки инфаркта. Боль в суставах

Износ хрящей, характерный для людей пожилого возраста, приводит к остеоартриту. Он вполне может быть причиной боли в суставах — если повезет. Мало кто знает, что постоянная боль в суставах появляется на определенной стадии развития гепатита С, прозванным врачами «ласковым убийцей». Болезненное мочеиспускание

Терпеть и ждать, что неприятные ощущения пройдут сами собой, не имеет никакого смысла. В лучшем случае, такие симптомы будут означать половую инфекцию. В худшем — рак мочевого пузыря.