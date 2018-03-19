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Губы требуют ухода
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Губы требуют ухода 

МедикФорум 13 часов назад
Фото: МедикФорум
В женщине все должно быть красивым ухоженным: начиная с красивой прически и заканчивая отличным педикюром. Но часто женщины фокусируются на уходе за лицом, волосами и ногтями, и совершенно не ухаживают за губами, шеей, руками и т.д. Это в корне неверная позиция. Все части женского тела требуют одинакового ухода. Эксперты отметили сайту МедикФорум, что единственные процедуры, которые проводят многие женщины с губами, это нанесение блеска или помады с утра, и смывание косметики с губ вечером. В этом случае никто не сможет гарантировать, что через десяток лет у этих женщин будут красивые, сексуальные губы. Губы, как и другие части лица, требуют особого ухода. Очень часто, особенно в зимнее время года, губы обветриваются. В частности, причиной обветривания губ является слишком частое их облизывание. В этом случае нужно обязательно начать пользоваться гигиенической помады, причем не допускать момента, когда она совсем высохнет на губах. Губы должны всегда быть защищены помадой. Нередко можно встретить барышню с шелушащимися губами. Причиной этого явления может стать нарушенный обмен веществ, дефицит большинства групп витаминов в организме, некачественная губная помада или блеск. При наличии трещин на губах нужно на ночь смазывать губы медом или касторовым маслом. Более того, не лишним будет использования пилинга. Ну и без приема витаминов тоже не обойтись — необходимо пропить курс витаминно-минерального комплекса, а также добавить в свой рацион пищу, богатую витаминами. Таким образом, внешние проблемы с губами легко можно устранить, лишь начав комплексно ухаживать за губами. Также не стоит забывать, что состояние губ напрямую зависит от состояния полости рта и зубов. Если у вас есть кариес, зубные камни и т.д., то вам срочно нужно посетить стоматолога. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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