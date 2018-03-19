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Уход за сухой кожей лица
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Уход за сухой кожей лица 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Каждая женщина хочет светиться от красоты, всегда выглядеть свежей. Но многие девушки не знают, как ухаживать за своим лицом. Уход зависит от Вашего типа кожи, и если она сухая, то в этой статье Вы узнаете как заботиться о своем лице. МедикФорум рекомендует: выбирайте те средства по уходу, которые предназначены именно для Вашего типа кожи. Кроме того, склоняйтесь к выбору кремов, гелей для умывания, которые увлажняют кожу, восстанавливают водный баланс. Не используйте средства, в которых содержится спирт. Не умывайтесь мылом, так как оно сушит кожу. Начинайте пользоваться антивозрастными кремами уже в юном возрасте, так как сухая кожа склонна к старению больше, чем другие типы. Отдавайте предпочтение средствам с экстрактом алоэ вера, так как он не только успокаивает, но и питает кожу. Летом не выходите на улицу без солнцезащитного крема. Зимой или в ветреный день пользуйтесь питательным кремом перед выходом на улицу. Регулярно очищайте кожу: утром и вечером, с помощью тоников, молочка или пенки. Делайте протирания лица кусочком льда из отвара трав: ромашки или шалфея. Выбирайте средства с питательными маслами. Не забывайте наносить ночной крем. Очень важно быть уверенной, что у Вас именно сухая кожа. Помните, что кожа может быть комбинированной, то есть на определенных участках сухой, на других жирной. Соответственно, уход за такой кожей будет уже другим. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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