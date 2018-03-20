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Правильный уход за кожей в сорок лет
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Как ухаживать за кожей, когда вам за 40 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Молодой девушке достаточно просто умыться и её кожа будет выглядеть безупречно. Но в 40 лицо требует к себе особого ухода. Чтобы кожа не теряла свою эластичность и упругость, ей нужны средства с нежным и глубоким увлажнением.
Эксперты сайта МедикФорум заявляют, что в таком возрасте ещё нет глубоких морщин, но «следы улыбки» и отсутствие подтянутости уже заметны. Мы расскажем, как правильно ухаживать за кожей лица, чтобы сохранить её молодость и красоту как можно дольше.
Если у вас комбинированная или жирная кожа, утром и вечером её следует очищать специальными средствами для вашего возраста. Обладательницам сухой кожи очищающими средствами можно пользоваться только вечером. Потом кожу следует увлажнить, на сухую кожу следует наносить тоник. Не забывайте о солнцезащитных кремах.
Каждую неделю делайте пилинг, если кожа жирная, то два раза в неделю. Это поможет избавиться от маленьких морщинок и увеличит впитываемость крема или маски для лица. Выбирая средства по уходу, обратите внимание на состав. Ретин защитит кожу от влияния внешней среды, коэнзимы Q10 уберут морщинки, а чайное дерево снимет красноту.
И самое главное — это здоровый образ жизни. Во-первых, избавьтесь от вредных привычек, особенно курения. Перейдите на правильное питание и умеренно занимайтесь спортом. Если хотите здоровую кожу — поддерживайте своё здоровье!
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