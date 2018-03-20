Юлия Савичева рассказала о своих тренировках для похудения после родов

Популярная певица Юлия Савичева в августе прошлого года стала мамой — у звезды родилась дочь Анна. С тех пор артистка приложила множество усилий, чтобы прийти в форму после родов. Звезда, при этом, с удовольствием рассказывает подписчикам о своем опыте. Так, Юлия Савичева недавно описала режим тренировок, которому она следует в последнее время.

Артистка рассказала, что все 9 месяцев беременности ей было необходимо придерживаться строгой диеты по рекомендации врачей. Медики предписали звезде строго контролировать уровень сахара в крови, а потому она могла себе позволить десерт лишь в раз неделю, а после данного удовольствия ей был необходим минимум час ходьбы. В остальные дни также приходилось сильно ограничивать углеводы. Поэтому звезда не сильно прибавила в весе после родов.

Но вот, что было дальше — это была песня. Если нормальные тренировки включали в себя зал и тренера 2-3 раза в неделю, то после этого было 4-5 раз в неделю со специальными упражнениями. Обычная тренировка заключается в 3 классических круговых подходах: первый день — спина-руки, третий день — перед-руки, пятый — ноги. Второй, четвертый, шестой и седьмой день — отдых,

Во время разминки и в конце тренировки она обязательно делала 3 подхода на пресс по 30 повторений.

Конечно, интенсивность тренировок она наращивала постепенно: «После рождения: упражнения на ноги без весов, только утяжелители. Кардио в виде ходьбы или велосипеда. В начале и в конце тренировки пресс, специальные упражнения без скручиваний (кранчей). В другой день — руки с небольшими весами плюс кардио и пресс, как обычно. Во всех упражнениях максимально задействованы мышцы кора. Обязательно упражнения на устойчивость и координацию. Лично я, по желанию, начинаю каждое утро с вакуума, планки и отжиманий от пола».

Певица добавила, что бандаж она носила лишь первые три дня после родов, а потом начала постепенно от него отказываться. На взгляд звезды мышцы должны начать работать сами и жалеть себя нельзя.

Кстати, ранее звезда уже рассказывала в Instagram и о своем питании после родов. Юлия отказалась от всего сладкого и мучного. А основными продуктами в ее рационе стали курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел, овощи в любом виде, кроме картошки и свеклы, а на гарнир — гречка, рис, булгур, геркулес. Также певица позволяла себе любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда.

Напомним, дочку Юлия Савичева родила в августе прошлого года. А в 2014 году звезда официально оформила брак с композитором Александром Аршиновым . Пару связывают довольно длительные отношения: влюбленные познакомились в 2003 году во время участия Юлии в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 2».

Фото: Instagram / @yuliasavicheva

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