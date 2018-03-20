Как фитнес сделает вас счастливее

Наш организм вырабатывает химические вещества, которые делают человека счастливым и повышают самооценку. Сегодня, в Международный день счастья, вместе с танцевальным центром «PROтанцы» рассказываем, что такое эндорфины и почему важно знать, как правильно их вырабатывать.

Что такое эндорфины и зачем они нужны

Эндорфины в крови — «естественный наркотик» или «гормон счастья» — нормализуют артериальное давление и частоту дыхания, улучшают пищеварение, способствуют заживлению повреждённых в организме тканей и, конечно, дарят человеку чувство радости. Вялость, апатия, одиночество, растерянность — часто люди не понимают, почему они испытывают чувства, которые сильно мешают ежедневной продуктивности и вдохновению. Принято считать, что эндорфины — лекарство практически от всего, но доказательств того, что они могут заменить человеку стандартную медицину, пока нет.

Некоторые люди не способны испытывать счастье — эта болезнь называется ангедония. Эндорфины или их заменители можно искусственно ввести в организм и на время поднять себе настроение, но полного излечения не наступит. Искусственная стимуляция этого гормона может вызвать сильную зависимость и быть опасной для человека.

Как работают эндорфины

Механизм действия эндорфинов заложен в человеке природой. Во время экстремальной ситуации они работают как обезболивающее и активируют мышление, а затем нейтрализуют последствия адреналинового выброса: нормализуют работу сердца и лёгких. Ощущение радости и удовлетворения от того, что удалось преодолеть трудности — лучший итог, но иногда эндорфины усыпляют человека, чтобы он мог как можно быстрее восстановиться после пережитого стресса. В результате восстановления эндорфины укрепляют иммунитет и даже проводят анализ прошлого опыта — пробуждают ассоциативное мышление, которое поможет людям выработать новую модель поведения и больше не попадать в неприятные ситуации.

Как можно выработать эндорфины

Нехватка эндорфинов приводит к подавленному настроению, депрессии. Некоторые люди заедают стресс пирожными, фастфудом, но они приносят лишь временное удовольствие. Чувство вины, которое человек испытывает перед своим организмом, наполнив его вредной едой, мешает высвободить «молекулы радости». Возникает замкнутый круг: человек не получает дозы эндорфинов и ест ещё больше.

Выработать эндорфины точно помогут острые перцы, которые воздействует на нервные клетки слизистых оболочек носа и рта и заставляют мозг реагировать на чувство жжения, а в качестве приправ в пищу подойдёт ваниль или лаванда.

Прыжок с парашютом, скайдайвинг или американские горки — рискованный, но эффективный способ выработать «гормон радости». Главное — быть физически готовым к этому испытанию. Самый простой же метод получить дозу эндорфинов — смех, поэтому каждый день находите повод от души посмеяться. По данным исследователей, в крови, взятой у людей во время просмотра комедийного фильма, количество эндорфинов увеличилось на 27%, а гормон роста — на 87%.

Занятия фитнесом тоже помогут повысить уровень эндорфинов. При долгих и интенсивных тренировках выделяется адреналин, усиливается боль в мышцах, начинают вырабатываться эндорфины — они уменьшают эту боль и ускоряют адаптацию организма человека к нагрузкам. Известно такое явление, как эйфория бегуна — эмоциональный подъём после продолжительного бега. За полчаса тренировки концентрация «гормонов счастья» в крови увеличивается в 5—7 раз, а их действие продолжается в течение 1,5-2 часов.

Исследования показали, что прослушивание музыки повышает количество эндорфинов в крови. Большому количеству будущих матерей, регулярно слушавших любимую музыку, в процессе родов не требовались обезболивающие средства. Биохимические вещества, которые возникают под влиянием положительных эмоций, вызванных музыкой, поднимают у человека настроение, уровень иммунитета, отвлекают от болевых ощущений и понижают нервное напряжение.

Идеальный способ выработать эндорфины в организме — тренироваться под музыку, особенно подойдут занятия танцами и аэробикой.

Игорь Глинский, педагог-хореограф «PROтанцы»

— Танцы — это мой досуг, моё хобби, мой отдых от насыщенного рабочего дня. К концу недели я устаю и физически и морально, но благодаря танцевальным тренировкам всегда нахожусь в гармонии со своим телом.

Занятие спортом — это всегда инструмент для достижения определённой цели, и каждый раз, когда я оказываюсь на шаг ближе к ней, получаю огромное удовольствие.

Танцы — часть меня, часть моей жизни, это я сам. Иметь возможность заниматься любимым делом — это ли не счастье? Когда ты создаёшь, творишь или видишь, как растут твои ученики, видишь их счастливые лица, отдаёшь энергию и получаешь её — всё это часть глобального процесса. Жить со всеми победами и поражениями — это действительно удовольствие.

Юлианна Коршунова, педагог-хореограф танцевального центра и лагеря «PROтанцы»

— Каждая хореография, которую я даю на классах, — это выброс эндорфинов. Когда ученикам удаётся почувствовать танец, передать его через свои эмоции, я счастлива! Для меня танцы и спорт тесно связаны с музыкой. Именно в ней я черпаю вдохновение. Моё тело реагирует на музыку, и я создаю танец, передавая эмоции, слова и переживания, которые создаёт мелодия. И каждый номер приводит в состояние полного счастья, неважно, танцуешь его ты или твои ученики.

Я занимаюсь с детскими группами, которые только знакомятся с танцевальной культурой. Занятия с ними заряжают, дарят мощный заряд эмоций — и возникает эйфория. Когда на классах я делюсь с ребятами своими знаниями и опытом, несмотря на большой объём работы, я полностью разгружаюсь.

Ева Уварова, ученица «PROтанцы»

— От занятий танцами и спортом я получаю удовольствие и радость. Когда на тренировке мне удаётся сделать новый элемент или я выучила крутую хореографию, у меня открывается второе дыхание. Я чувствую свободу, когда танцую на сцене, выступаю на соревнованиях по гимнастике, посещаю мастер-классы мировых хореографов. Каждая победа дарит чувство счастья и прилив энергии — это помогает двигаться к новым целям, развиваться и показывать неограниченные способности тела.