Как бороться с бессоницей

Бессонницей (инсомнией) называют нарушение сна, которое происходит не менее трех раз в неделю в течение месяца. Основные причины бессонницы — стрессы, неврозы, депрессия и умственное переутомление. Как правило, люди, страдающие бессонницей, днем испытывают вялость, постоянно хотят спать, но при этом не могут заснуть ночью.

Большинство из нас знают о факторах, которые могут негативно сказаться на качестве сна: это употребление напитков с кофеином (чай, кофе, кола, энергетики), алкоголь, курение, обильная жирная пища и интенсивные физические нагрузки перед сном. Но бессонница также может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний и эндокринологических, сигнализировать о вероятности наличия опухолей головного мозга и других серьезных проблем.

Даже здоровым людям необходимо соблюдать гигиену сна. Нужно привыкнуть ложиться спать в одно и то же время, даже в выходные дни. Обстановка должна быть привычной, спальное место удобным, в комнате лучше закрыть шторы, исключить резкие звуки и запахи. Перед сном нужно обязательно проветрить комнату. Специалисты советуют незадолго до сна совершить небольшую пешую прогулку или принять теплую расслабляющую ванну. Нельзя принимать без назначения врача успокоительные средства.

Галина Палькова, эндокринолог

— Нарушения сна говорят о проблемах, которые нужно решать незамедлительно. Иначе организм начнет «рассыпаться». Именно во сне отдыхает головной мозг, восстанавливаются силы, идут процессы регенерации и, кстати, переработка жиров. Человек по-настоящему худеет только во сне. Именно ночью. Если вы не спите ночью — спорт и диеты не дадут того результата, на который вы рассчитываете. При дефиците гормона мелатонина, который вырабатывается с восьми вечера и до четырех утра, организм начинает преждевременно стареть. Если вы плохо спите, вас не радует весеннее солнышко — в первую очередь начните соблюдать гигиену сна и сбалансируйте рацион по содержанию углеводов, белков, кальция и витамина В6.

Нарушения сна сопровождают болезни обмена веществ, в том числе сахарного диабета. Бессонница — один из характерных симптомов гипертериоза, когда щитовидная железа работает слишком активно. Такие пациенты отмечают снижение массы тела при повышенном аппетите, чувство страха и беспокойства, возбудимость. А если, наоборот, щитовидная железа работает вяло, то развивается гипотериоз, который сопровождается сонливостью, сухостью кожи, выпадением волос, отечностью, ожирением. При нарушениях сна обратитесь к специалисту.