Кого выбирает аллергия? Весной расцветет не только природа

Любые аллергические реакции весной выражены сильнее из-за того, что организм ocлaблeн зимним xoлoдом, нeдocтaтком coлнца и витaминoв. Как избежать неприятных симптомов, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Городской клинической больницы № 1 Ольга Власова

Из-за чего это бывает

По статистике, аллергией в индустриально развитых странах страдает 20% населения, но на деле — гораздо больше, просто многие годами списывают неприятные симптомы аллергии на простудные заболевания.

Аллергия — генетически обусловленное заболевание. Если ею страдает один из родителей, то вероятность возникновения заболевания у ребёнка — 30-40%, если оба родителя — 75-80%. Но часто аллергия проявляется через поколение, то есть ребёнок её наследует от бабушки или дедушки.

Чтобы не подхватить аллергию, нужно своевременно лечить заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, дискинезии желчевыводящих путей, дисбактериозы кишечника и т.д.) и выводить из организма паразитов, наличие которых может привести к возникновению аллергических реакций у людей, даже не имеющих к этому предрасположенности. Достаточно распространённая проблема в современном мире — аллергическая реакция на медикаменты. Почти 10% всех побочных эффектов от различных препаратов имеет аллергическую природу. Проблема в том, что в наши дни люди с детства получают большое количество фармакологической продукции.

Лучший способ избежать медикаментозной аллергии — крепкое здоровье. Меньше болеем — меньше лекарств. Важно применять медикаменты согласно инструкции, не отменять самовольно назначения врача, потому что бессистемный приём препаратов может привести к возникновению аллергии.

Что предпринять

Известно, что возникновение аллергии напрямую связано с состоянием иммунной и центральной нервной системы человека. Так что несложные правила здорового образа жизни — лучшая профилактика этого заболевания. Прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание комнаты, в которой вы спите, одежда по сезону, грамотная физическая нагрузка, достаточное количество несладких овощей и фруктов в рационе питания — всё это способствует профилактике аллергических реакций.

Кроме того, необходимо вовремя проходить медицинское профилактическое обследование. Детям — в месяц, в год, в три года, в шесть, в пятнадцать, в шестнадцать и в семнадцать лет. В эти критические для организма периоды важно знать состояние его иммунной системы, чтобы вовремя провести мероприятия, направленные на профилактику развития аллергии.

Всемирная организация здравоохранения объявила 21-й век столетием аллергии. По прогнозам, к 2030 году каждый второй человек на Земле будет страдать аллергическим заболеванием. Учитывая этот прогноз, необходимо принимать все известные меры, чтобы предупредить развитие этого заболевания в будущем.

Важно знать!

Сведите контакт с аллергеном к минимуму. Тем, кто страдает пищевой аллергией, надо исключить из рациона продукты, в состав которых входят вкусовые и ароматические добавки.

При аллергии на пыльцу растений нужно избегать прогулок на природе в период с апреля по октябрь и пребывания на улице в середине дня, когда температура воздуха максимальна.

Прежде чем заводить домашнее животное, нужно обязательно проверить, нет ли у вашего ребёнка или у вас аллергии на шерсть животных.