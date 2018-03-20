Удар в спину: 5 причин записаться на тайский массаж

1. Проверено веками

Тайский массаж, пожалуй, один из самых жестких, но и один из самых эффективных. По сути, это древняя система исцеления. Она объединяет три вида терапий: линейный массаж, глубинный массаж мышечно-сухожильных меридианов и мануальную терапию с элементами йоги. Чтобы мышцы получили интенсивную физическую нагрузку, сравнимую с фитнес-тренировкой, а организм — максимально оздоровительный эффект, во время исполнения тайского массажа мастера надавливают на тело пальцами, кистью, предплечьем, локтями, коленями и собственным торсом.

2. Тайский массаж борется с последствиями неправильного питания

Тайский массаж поможет справиться с последствиями неправильного питания и злоупотребления алкоголем: во время массажа мастер воздействует на лимфатическую систему и разгоняет лимфу. Это помогает организму избавиться от токсинов и шлаков. Факт: при обилии соленой и острой пищи азиаты гораздо меньше страдают от отеков, чем представители западной цивилизации.

3. Расслабит мышцы после тренажерного зала

Массаж необходим поклонникам ЗОЖ, фанатично занимающимся в спортзале, не оставляя организму времени на восстановление. Любители «качалки» и марафонов рискуют заполучить застойные явления в мышцах. При тайском массаже уделяется внимание даже самым коротким мышцам, что не позволяет им задеревенеть.

4. Содержит элементы пассивной йоги

Тайский массаж содержит элементы пассивной йоги, и в нем нет никаких поглаживаний, полезных, скорее, для души. Поэтому в классическом варианте он выполняется не на кушетке, а на жестком мате татами. Главное требование к одежде массажиста и пациента: длинные свободные брюки и рубашка из тонкого натурального материала. Обнажаются только стопы.

5. Снимет головную боль и спазмы

Головные боли и спазмы — еще один повод записаться на тайский массаж. Мастера, владеющие тайской техникой, за один сеанс могут или полностью избавить от боли, или значительно облегчить ее. В большинстве случаев рекомендуется пройти курс лечебного тайского массажа из 4–5 процедур. Но если повторять его с периодичностью раз в сезон, боли и вовсе не будут возвращаться.