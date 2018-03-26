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О чем говорят белые пятна на ногтях
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Почему появляются белые пятна на ногтях 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Наверняка вы слышали, что белые пятнышки на ногтях появляются из-за недостатка кальция. А некоторые люди считают, что белые пятна на ногтях ребенка считаются счастливой приметой. Но на самом деле это не так.
Изменение ногтевой пластины, при котором появляются белые пятна или полосы, называется лейконихией. Это явление поможет вовремя диагностировать неполадки в организме и принять необходимые меры.
Причины возникновения таких пятен могут быть внешними: травмы, удары, сдавливание ногтевой пластины, контакт с агрессивными химическими веществами, привычка грызть ногти, наращивание ногтей, ношение неудобной обуви.
Также белые пятна могут появиться из-за внутренних проблем, вызванных, например:
  • несбалансированным питанием;
  • жесткими диетами;
  • гиповитаминозом (нехватка витаминов А, С и Е);
  • нарушениями метаболизма;
  • заболеваниями органов пищеварительного тракта;
  • тяжелыми патологиями почек;
  • стрессом;
  • нервным истощением;
  • сердечной недостаточностью;
  • инфекционными заболеваниями;
  • грибковыми поражениями.
Если на ваших ногтях постоянно появляется много новых белых пятен, то лучше обратиться к дерматологу. Он поможет установить причину и, при необходимости, направит к другим специалистам.
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