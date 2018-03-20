Ещё
Гормон эстроген — значение для женского организма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гормон эстроген — значение для женского организма 

МедикФорум 4 часа назад
Фото: МедикФорум
Эстроген является главным женским гормоном и его недостаток способен привести к неприятным последствиям, в том числе — к бесплодию. Вырабатывается в яичниках и приходит в действие с началом полового созревания женщины. Уровень эстрогена определяет возможность зачатия и благополучного вынашивания ребенка. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что определяющую роль играет эстроген в следующих процессах:
регулярность менструального цикла;
зачатие, протекание беременности;
степень выраженности женских половых признаков;
своевременное начало климакса.
Повышение уровня гормона также критично для организма и является поводом для беспокойства. Причины избытка эстрогена в женском организме:
нарушения в работе эндокринной системы;
прием некорректно подобранных средств оральной контрацепции;
чрезмерное употребление в пищу продуктов, с высоким содержанием гормона — бобовые, пиво и жирное мясо.
Симптомы избытка эстрогена в женском организме:
общая слабость, мигрени, повышение утомляемости;
раздражительность;
ухудшение состояния кожи, появление на ней высыпаний;
сбои менструального цикла;
увеличение объема молочных желез, при пальпации — болезненные ощущения;
набор веса;
образование миом в матке.
Для понижения уровня эстрогена, рекомендуется отдать предпочтение в пользу здорового питания. Стоит включить в ежедневный рацион продукты, богатые содержанием Омега-3 кислот, например, различные породы рыбы. Также пользу окажет употребление масел, таких как масло семян льна. Снижение веса, в свою очередь, решит проблему повышенного эстрогена. Диагностировать избыток или недостаток эстрогена можно лишь посредством лабораторного исследования. Лечащим врачом назначается сдача анализов, по результатам которых подбирается лечение. В легких случаях достаточно ограничиться методами народной медицины и регулированием питания, в сложных — потребуется прием курса гормональных препаратов, оказывающих сильное действие. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
МедикФорум: последние новости
Названы главные правила питания для женщин разного возраста Как ухаживать за кожей, когда вам за 40 Что такое хронопитание?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение