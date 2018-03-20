Гормон эстроген — значение для женского организма

Эстроген является главным женским гормоном и его недостаток способен привести к неприятным последствиям, в том числе — к бесплодию. Вырабатывается в яичниках и приходит в действие с началом полового созревания женщины. Уровень эстрогена определяет возможность зачатия и благополучного вынашивания ребенка. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что определяющую роль играет эстроген в следующих процессах:

регулярность менструального цикла;

зачатие, протекание беременности;

степень выраженности женских половых признаков;

своевременное начало климакса.

Повышение уровня гормона также критично для организма и является поводом для беспокойства. Причины избытка эстрогена в женском организме:

нарушения в работе эндокринной системы;

прием некорректно подобранных средств оральной контрацепции;

чрезмерное употребление в пищу продуктов, с высоким содержанием гормона — бобовые, пиво и жирное мясо.

Симптомы избытка эстрогена в женском организме:

общая слабость, мигрени, повышение утомляемости;

раздражительность;

ухудшение состояния кожи, появление на ней высыпаний;

сбои менструального цикла;

увеличение объема молочных желез, при пальпации — болезненные ощущения;

набор веса;

образование миом в матке.

Для понижения уровня эстрогена, рекомендуется отдать предпочтение в пользу здорового питания. Стоит включить в ежедневный рацион продукты, богатые содержанием Омега-3 кислот, например, различные породы рыбы. Также пользу окажет употребление масел, таких как масло семян льна. Снижение веса, в свою очередь, решит проблему повышенного эстрогена. Диагностировать избыток или недостаток эстрогена можно лишь посредством лабораторного исследования. Лечащим врачом назначается сдача анализов, по результатам которых подбирается лечение. В легких случаях достаточно ограничиться методами народной медицины и регулированием питания, в сложных — потребуется прием курса гормональных препаратов, оказывающих сильное действие. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.