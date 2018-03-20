Пигментные пятна: способы избавления, рекомендации

Многие люди, которые страдают от прыщей, давят их, забывая о том, что делают своей коже на много хуже. Давайте разберемся почему. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что, как правило, когда заживает воспаление после акне, остаются красные пятна на коже. Большинство из нас такие метаморфозы с внешностью просто пугают. Однако пигментные пятна — это временное явление. Радует тот факт, что через определенное время они исчезают (у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее). Существует немало способов повлиять на ускорение рассасывания никчемного пигментного пятна. Вообще, подобные пятна образуются из-за активации образования пигмента меланина (вырабатывается в месте воспаления). Чем глубже вы будете воздействовать на кожу при выдавливании акне, тем глубже будет пигментное пятно, а значит, его будет вывести не так уж и просто. Так как все-таки избавится от пигментных пятен?! Рассмотрим несколько вариантов: — Косметология: 1) Химический пилинг с применением 10-35% раствором гликолевой кислоты или трихлоруксусной кислоты. 2) Лазерная шлифовка. — Медицинские средства: 1) Раствор салициловой кислоты (по возможности бесспиртовой). 2) Азелаиновая кислота — это всем известный крем -гель Скинорен. Он хорош тем, что ускоряет процесс прохождения следов после окне. — Народные методы: 1) Примочки из гликолевой кислоты (на дому). 2) Маски из бодяги. 3) Протирание кожи лимонным соком (разводить 1 к 3). 4) Протирание кожи яблочным уксусом (разводить 1 к 3). Если вы взялись за лечение пятен после прыщей, то не забудьте учесть то, что важно защищать кожу от попадания ультрафиолетовых лучей. Ведь именно они стимулируют образование пигмента меланина. Пигментное пятно может проходить, как несколько недель, так и целый год! Это зависит от глубины поражения пигментацией и, конечно же, от типа кожи. Так что не теряйте время и немедленно приступайте к ускорению рассасывания пигментных пятен, так как лето уже вот-вот постучит к нам в двери! Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.