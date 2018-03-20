Магний — маркетинговая уловка или ключ к здоровью?

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Реклама поет дифирамбы магнию. Это-де главное лекарство от стресса. И главное, помогает от вегетососудистой дистонии. Так как страдальцев с таким «диагнозом» в стране немало, рекламное сообщение достигло целевой аудитории. Все ринулись в аптеки за целебным магнием в надежде победить нарушение работы щитовидки, артериальную гипертонию, тревожные и депрессивные расстройства разных мастей и другие недуги, которые скрываются на самом деле за тремя таинственными буквами «ВСД».

Магний и инсульт

К препаратам магния отношение врачебного сообщества несколько ироническое. Возможно, определенную роль играют не самые веселые воспоминания, когда доктор дежурил в стационаре в 90-е годы и из лекарств имелись только копеечные анальгин да магнезия (сульфат магния), или «горячий укол», как его называют пациенты.

Магнезия «подвела» врачей и в крупном многоцентровом исследовании IMAGES. Оно проводилось с 1997 года и длилось шесть лет. Изучалось влияние «горячего укола» на исходы инсульта. Выяснилось, что существенного влияния магния на здоровье пациента ожидать не стоит. Кроме того, в группе пациентов, которые получали плацебо (препарат-пустышку), смертность была чуть ниже (что, впрочем, было статистически незначимым, поэтому «обвинить» магнезию в отрицательном влиянии на здоровье пациентов все же нельзя).

Однако выяснились другие интересные факты. Пациенты с дефицитом магния имели большую вероятность заболеть инсультом или инфарктом. На фоне недостатка этого микроэлемента чаще обнаруживалось повышенное давление, более интенсивным был процесс образования атеросклеротических бляшек, потому что нарушался баланс «хороших» и «плохих» липидов крови, а также повышался риск развития сахарного диабета. Иными словами, получалось, что в приеме препаратов магния был смысл до того, как произойдет «сосудистая катастрофа».

Однако не все сводится к пациентам с повышенным давлением, рисками инфаркта и инсульта. Детальное изучение вопроса о влиянии магния на здоровье показало и другие любопытные результаты.

Магний и генетические дефекты

Примерно у 14,5% населения планеты есть дефицит магния. Это связывают с особенностями питания (много соли в рационе, мало зелени и овощей, а также употребление колбасы, сосисок и прочих полуфабрикатов, содержащих фосфаты), стрессовыми ситуациями, истощающими физическими нагрузками (орторексия незаметно превратилась из болезни в модный тренд и социально одобряемое явление). Для женщин дополнительными факторами риска являются беременность и роды, прием противозачаточных таблеток.

Есть группа людей, которая с рождения больше остальных рискует заполучить дефицит магния. У них есть генетические дефекты строения коллагена и других белков соединительной ткани — «каркаса» организма, который удерживает в нужном положении все внутренние органы, обеспечивает защитные свойства кожи и многое другое. Это пациенты с дисплазией соединительной ткани. Если у вас высокий рост, непропорционально длинные конечности и пальцы, тонкая «бархатистая» кожа, неправильный прикус, высокая подвижность суставов, склонность к пониженному давлению — вероятно, вы относитесь к этой группе.

Генетики выяснили, что магний в организме диспластиков удерживается плохо. Любая стрессовая ситуация у обычного человека запускает механизмы удержания магния почками. А у диспластиков такая опция отсутствует, что быстро приводит к дефициту этого микроэлемента. Исследователи предполагают, что поэтому потребность в магнии у людей с дисплазией соединительной ткани выше. И даже осторожно намекают, что многообразные симптомы, которые обнаруживаются у многих людей с дисплазией, в виде головных болей, судорог в мышцах, быстрой утомляемости, перебоев в работе сердца, можно устранить приемом препаратов магния. А осторожны эти заявления потому, что перечисленные симптомы слишком общие, чтобы нельзя было исключить другие болезни, которые являются их причиной. Поэтому называть магний «помощником диспластика» можно, а вот панацеей от любых недомоганий — однозначно нет.

Магний — «дирижер» важных процессов в организме

С дефицитом магния связывают нарушение работы «биологических часов» организма. Мало магния — плохо работает шишковидная железа, вырабатывает недостаточно мелатонина. Результат — бессонница, которая, в свою очередь, тоже усиливает дефицит магния. Поэтому исследователи включают в группу риска по недостатку этого микроэлемента людей, которые работают в ночные смены и часто летают в разные концы света.

Еще магний участвует в передаче генетической информации, а значит, обеспечивает работу множества генов. Иными словами, ни один белок в организме не образуется без участия магния. А из белков состоит в организме решительно все — от сетчатки до половых клеток. Гормоны, ферменты — это тоже белки.

Нужно ли принимать магний, если вы здоровы?

Что все это означает для обывателя? Пить ли магний во время стресса? Помогает ли профилактический прием магния улучшить здоровье?

Если вы входите в группу риска по дефициту магния, обратитесь к врачу. При отсутствии противопоказаний он определит оптимальную дозировку и продолжительность курса, если потребность в магнии действительно имеется.

Вот причины, которые могут приводить к дефициту магния:

интенсивные занятия спортом,

частые стрессовые ситуации,

несбалансированное питание с большим количеством соли, полуфабрикатов, недостаточной долей фруктов и овощей в рационе,

прием мочегонных препаратов, антибиотиков, кортикостероидов, оральных контрацептивов и некоторых других лекарств,

курение, регулярное употребление алкоголя,

посещение сауны не реже 1 раза в неделю,

употребление сахара более 6 чайных ложек в день.

Важно помнить, что магний является антагонистом («противником») кальция. Чрезмерное поступление в организм одного элемента провоцирует интенсивное выведение другого. Поэтому заниматься самодиагностикой и самолечением все же не следует. Кроме того, не все одинаково хорошо переносят препараты магния: у кого-то возникают расстройства пищеварения, особенно на значительных дозах.

Магния много в зелени и в растениях семейства крестоцветных — это все виды капусты, которые вы только сможете найти в магазинах, от обычной белокочанной до брюссельской. Употребление достаточного количества зеленых овощей, петрушки, укропа, кинзы — это то, что вы можете сделать для восполнения запасов магния уже сейчас. Еще один универсальный, хотя и трудновыполнимый совет: попробуйте снизить уровень стресса.

Признаки недостатка магния разнообразны — от бессонницы до нарушения почерка. Однако важно понимать, что эти симптомы вовсе не обязательно указывают именно на недостаток данного микроэлемента, а не на другую болезнь. Поэтому диагностику и составление плана лечения лучше все-таки доверить врачу.

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