Почему иногда полезно спать мало — объясняет руководитель лаборатории сна

Узнали у Александра Полякова , руководителя лаборатории сна в институте им. Бехтерева, полезно ли отсыпаться на выходных, можно ли превратить сову в жаворонка и что нужно обязательно делать в первые минуты после пробуждения.

Сколько дней можно прожить без сна?

Считается, что рекорд по беспрерывному бодрствованию поставил британец Тони Райт — он не спал 11 суток. У меня в практике таких случаев не было. В основном ко мне приходят пациенты, которые не спят от одной до трех ночей. И это крайне мучительное состояние опьяненного сознания и сильной слабости. Если человек, допустим, не спал трое суток, мы скорее всего предложим ему госпитализацию и назначим надежные лекарства, которые его усыпят. Бессонница бывает очень сложным состоянием и далеко не всегда можно помочь пациенту, не помещая его в больницу.

Почему вообще возникает бессонница?

Причин у бессонницы может быть много. Перестают нормально спать пациенты с депрессией, тревожными расстройствами, заболеваниями щитовидной железы, гормональными нарушениями. Бессонница может стать ответом на конкретную острую стрессовую ситуацию или возникать в результате хронического длительного перенапряжения. Банальное перевозбуждение — тоже причина бессонницы. Когда у тебя гора дел и постоянный информационный поток, который нужно как-то перерабатывать. В возникновении бессонниц виноваты экраны компьютеров и телефонов и даже обилие искусственного света в городе! Приходят пациенты, у которых сон нарушился из-за частого употребления алкоголя, наркотических стимуляторов. Вещества амфетаминовой группы, например, могут привести к дневным и ночным паническим атакам и длительным нарушениям сна, даже после однократного применения.

Меня постоянно клонит в сон — что делать?

Если это длительное состояние — стоит пойти к сомнологу. За дневной сонливостью могут скрываться не самые безобидные вещи. Частая причина такого состояния — это апноэ, то есть остановка дыхания во сне. При апноэ во сне снижается уровень кислорода в артериальной крови, мозг постоянно пробуждается, справляясь с гипоксией и человек не может войти в фазу глубокого сна, который крайне необходим для отдыха. В итоге он вроде бы спит немало, а просыпается уставшим. Такой человек заснет на унылом совещании, после обеда в кабинете или за рулем. Большое количество аварий связано как раз с засыпающими водителями.

Остановка дыхания во сне лечится с помощью специальных приборов с масками — аппаратов дыхательной терапии, которые создают положительное давление в дыхательных путях. Главное понять, что проблема есть и дойти до врача. Например, женатых мужчин чаще всего приводят жены, которые мучатся ночью из-за храпа (этот симптом как правило сопровождает апноэ). Тяжелее людям, которые живут одни — их сон со стороны оценить некому. Они могут долго ходить по врачам, не понимая, в чем причина их гипертонической болезни, набора веса, депрессии, слабости днем.

Можно ли в прямом смысле слова заснуть на ходу?

Да, этим страдают пациенты с нарколепсией. Это редкое заболевание (в год к нам приходит не больше 5 таких пациентов) и очень мучительное. Человек испытывает не только гиперсонливость днем, но и приступы мышечной слабости. И такие приступы обычно связаны с положительными эмоциями. Например, человек чему-то сильно обрадуется и тут же заснет — хоть сидя, хоть стоя. Когда приходит такой пациент, нужно разговаривать с ним максимально серьезно. Чтобы, не дай бог, не насмешить и не вызвать приступ. Людям с нарколепсией очень трудно приспособиться к социальной жизни, но беда еще и в том, что заболевание годами не диагностируется. Эффективное лечение этого состояния пока в стадии активной разработки.

Пациент с нарколепсией чему-то обрадуется и тут же заснет

Причина нарколепсии — в нарушении фазы быстрого или парадоксального сна. Это та фаза, в которой мы видим сны, но наше тело парализовано, мышечный тонус выключен. Быстрый сон при этом заболевании возникает днем, когда его быть не должно. Для нарколепсии характерны сонные параличи. Это состояние, когда человек просыпается, а мышечный тонус не включается и пошевелиться невозможно. Сонные параличи и процесс засыпания и пробуждения при нарколепсии могут сопровождаются неприятными, страшными галлюцинациями, хотя ничего фантастического в них на самом деле нет. Но сон — таинственная область, поэтому люди любят приписывать ему всякие загадки.

Сколько нужно спать?

У каждого своя норма, но в среднем от 6 до 8 часов. При этом можно вроде бы поспать приличное количество времени, но все равно чувствовать себя разбитым. Дело в том, что сон делится на полуторачасовые циклы, и лучше всего вставать в конце цикла. То есть идеальный сон от момента погружения в него до момента подъема длится не 8, а 7,5 часов. А если вам нужно рано вставать, то лучше поспать 4,5 часа, а не 5,5 часов. Потому что в идеале вы должны проснуться в конце фазы сна со сновидениями, а не в середине полуторачасового цикла. То есть иногда лишний час сна может только навредить. Сейчас есть мобильные приложения, которые анализируют циклы и предлагают идеальное время пробуждения. И конечно же нет смысла переставлять будильник на 10-15 минут — выспаться вам это тоже не поможет

Правда, что ложиться спать нужно до полуночи?

Да, в идеале лучше ложиться и просыпаться в разные дни. Во время первого цикла сна, с полуночи до часу ночи, лучше всего вырабатывается соматотропин или гормон роста. Обновляются клетки наших внутренних органов, идет перестройка иммунной и гормональной системы, организм готовится к новому дню. Без сна не будет иммунитета (это давно доказано), без сна не похудеешь — ведь именно благодаря выработке соматотропина мы теряем вес. Поэтому все попытки ложиться спать в три часа ночи и сидеть на жесткой диете бесполезны.

Был у нас рекорд: человек начал высыпаться и сбросил 8 кг за неделю

Один из моих типичных пациентов — это толстый, храпящий и засыпающий на первом светофоре мужчина. Когда мы лечим его аппаратами дыхательной поддержки, такой пациент начинает сразу терять вес — потому что, наконец, начинает входить в фазу дельта-сна (медленного и глубокого) и высыпаться. Был у нас рекорд — за неделю человек сбросил сразу 8 килограммов. За рубежом многие диетологические клиники, кстати, оснащены такими аппаратами Совами и жаворонками рождаются или становятся?

Считается, что предрасположенность к режиму существует уже на генетическом уровне. Но приобретенной совой стать очень легко, если сбить свой ритм. Можно, конечно, быть здоровой совой. Если засыпаешь в четыре часа утра и просыпаешься в полдень. Правда, тут тяжело это сочетать с работой — рабочий день обычно начинается куда раньше. Превратиться в жаворонка тоже можно, если поработать над режимом. Мы сейчас перестраиваем режим сна-бодрствования даже с помощью режима питания и физической нагрузки. Ведь пищеварение так устроено, что после еды чаще тянет поспать, а умеренная физическая нагрузка в определенное время суток, помогает уснуть вечером.

Самое главное понимать, что человек — существо ритмичное. И сон тоже ритмичен. Поэтому как бы не был банален совет — ложиться и вставать в одно и то же время, он действительно работает. Вы задаете своему организму определенный ритм и ему легче в этом ритме жить. Полезно ли отсыпаться на выходных?

Долго спать бесполезно и даже вредно. Потому что организм входит в непонятную для него биологическую ситуацию. Он путает ритмы и продолжает запускать новые циклы сна. При этом непонятно для чего — ведь биохимические вопросы уже решены в предыдущие часы. Дисгармония плоха во всем: чуть перебрал — и то, что было лекарством, становится ядом. Со сном такая же ситуация — сверх меры организму он не нужен.

За 6-7,5 часов среднестатистический человек может получить от сна все, что ему надо. Конечно, есть сони, которым требуется по 9-10 часов, но это редкая ситуация. Альберт Энштейн, например, так спал, но затем мозг по-полной вырабатывался днем.

Когда человек долго спит, организм входит в непонятную для него биологическую ситуацию

Как лучше всего просыпаться?

В первые минуты стоит включить яркий свет, потому что он задавит выработку ночного мелатонина — гормона сна. Кстати, один из методов лечения бессонницы — это специальные лампы с ярким светом. Потому что, когда мы резко давим мелатонин утром и днем, к вечеру он куда лучше вырабатывается и человек лучше засыпает. Кроме этого можно включить организм короткой физической нагрузкой, водными процедурами, музыкой. Стоит ли пить успокаивающие лекарства со всякими травами перед сном?

Травяные препараты — с валерьяной, пустырником, хмелем, триптофан, мелатонин, помогают засыпанию. Это достаточно безопасные вещи, поэтому ничего против не имею. Но полезнее разобраться в причинах нарушений, завести дневник сна и питания, провести анализ продуктов, которые вы употребляете днем (чай, кофе и т.д), режим физической активности, световой режим. Часто очень простые вещи по соблюдению гигиены сна приводят к удивительным результатам. Например, одна из пациенток снизила температуру в спальне на 2 градуса и стала ходить в спортзал в другое время. Это помогло решить длительную проблему бессонницы. А что по поводу снотворных?

Если у вас две недели стойкое нарушение сна, то это повод обратиться если не к сомнологу, то хотя бы терапевту и неврологу. Врач может выписать вам снотворное, назначив при этом обследования, которые помогут выявить причины бессонницы. Но от снотворных может возникать зависимость и употреблять их можно не более 2-3 недель, только чтобы снять острое состояние. Для длительного лечения обычно используются другие группы препаратов и нелекарственные методы (психотерапия, светолечение, использование специальной диеты, методов биологической обратной связи, микрополяризации и т.д.)