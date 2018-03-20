В России презентована новая уникальная линия косметики Бепантен Derma

Компания Bayer запустила новую косметическую линию средств Бепантен Derma, которая представлена пятью продуктами для ухода за сухой и очень сухой кожей. За счет содержания высокоактивного компонента — провитамина В5 — средства линии Бепантен Derma не просто успешно корректируют внешние проявления сухости, но и позволяют добиться устойчивого эффекта оздоровления.

Провитамин В5 известен своими лечебными свойствами. Он проникает в глубокие слои кожи и активно включается в ее обменные процессы, одновременно действуя не только снаружи, но и изнутри. Высокая эффективность провитамина В5 в борьбе против сухости кожи была многократно доказана в ходе клинических исследований.

Линия Бепантен Derma состоит из 5 средств, которые подходят для ежедневного использования и содержат провитамин В5. Увлажняющий лосьон для тела, в состав которого входят также витамин Е и физиологические липиды в высокой концентрации, интенсивно успокаивает и увлажняет сухую, чувствительную, склонную к раздражению кожу. Лосьон создан по технологии Nanosorb, которая обеспечивает быстрое проникновение компонентов продукта в кожу.

Питательный лосьон для тела существенно повышает уровень увлажненности кожи, делая ее гладкой, мягкой и эластичной, и способствует естественному восстановлению кожи даже в случае ее значительной сухости. Помимо провитамина B5 в состав лосьона входит и активный комплекс HYDROVITON, обеспечивающий интенсивное питательное и смягчающее действие, а высокая концентрация липидов (29%) способствует поддержанию барьерной функции кожи.

Бальзам-восстановитель для рук предназначен для естественного восстановления кожного барьера, а также защиты кожи рук от внешних агрессивных воздействий (например, от моющих средств или холода) и предотвращения раздражения кожи. Высокая концентрация провитамина В5 (5%) способствует глубокому питанию и смягчению для естественного восстановления кожи.

Крем-восстановитель для ног помогает добиться устойчивого эффекта смягчения очень сухой кожи ног и защитить её от чрезмерного ороговения. Это обеспечивают входящие в состав крема компоненты с доказанной увлажняющей активностью — провитамин B5, мочевина (5%), физиологические липиды, глицерин, а также масло пенника лугового, сквален, аллантоин, витамин E. Благодаря такому составу крем-восстановитель для ног Бепантен Derma проникает в глубокие слои кожи и интенсивно смягчает и питает ее, способствуя естественному восстановлению кожного барьера.

Бальзам-восстановитель для губ помогает восстановить сухую, потрескавшуюся кожу губ, делая ее мягкой и гладкой. Кроме того, он обеспечивает защиту от неблагоприятных внешних воздействий, таких как холод, ветер, сухой воздух. Комбинация питательных веществ (провитамин В5, витамин Е и пчелиный воск) запускает процессы естественного восстановления кожи губ. Помимо этого, бальзам Бепантен Derma легко проникает в кожу, что делает его идеальной основой под макияж.

Линия средств Бепантен Derma от Bayer уже продается в аптеках — каждый покупатель может лично удостовериться в непревзойденном качестве средств новой косметической линии. Высокая эффективность средств и стремление компании Bayer в первую очередь ориентироваться на нужды потребителя позволили бренду прочно закрепить за собой мировое лидерство в категории средств для лечения и ухода за кожей.