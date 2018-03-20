Еда, которая уничтожает сексуальное желание

Ранее мы писали о продуктах, которые благотворно влияют на мужскую потенцию и помогают всегда быть в форме и боевой готовности. Правильное питание важно не только для оздоровления всего организма, но и для нормального функционирования мочеполовых функций. Как ты знаешь, все имеет свои темные и белые стороны. Так же и в еде: есть такие продукты, которые действуют наоборот и угнетают естественное желание. Ты становишься вялым, безынициативным, а подруга не понимает в чем дело. Собственно, как и ты сам. Более мы не намерены мириться с подобным положением дел и расскажем, какие продукты хуже всего сказываются на потенции.

1. Слишком много сои Если ты употребляешь небольшое количество сои в пищу, то волноваться не о чем. Но чрезмерное употребление этого продукта приводит к настоящим проблемам. Например, соевое молоко, мясо, тофу являются причиной уменьшения в крови уровня тестостерона, а, соответственно, желание заняться сексом становится все меньше и меньше. Учеными было проведено исследование, которое обнаружило, что у людей, потреблявших 120 мг сои в день, падал уровень тестостерона. Если ты работаешь над тем, чтобы стать отцом, то исключи этот продукт из своего рациона, потому что исследование, инициированное журналом «Репродукция человека» показало, что соя снижает количество спермы. Как бороться с пониженным уровнем тестостерона

2. Рафинированные углеводы

В 1829 году Сильвестр Грэм создал медовые бисквиты доктора Грэма, но сделал это не из доброты душевной, а с целью подавить плотские желания у мужчин и побороть рукоблудов. В то время не было доказано, реально ли его продукция возымела эффект, но, возможно, Грэм шел в правильном направлении. Рафинированные углеводы, которые находятся в крекерах, диетических хлебцах, могут негативно отражаться на потенции и желании заниматься сексом. Сахара, находящиеся в рафинированных углеводах, виновны не только в том, что человек набирает вес. Еще они стимулируют выработку эстрогена, женского гормона, и истощают тестостерон.

3. Продукты, содержащие гормоны

Продукты, содержащие гормоны или антибиотики, такие как красное мясо, наносят огромный вред сексуальному здоровью, нарушая баланс природных гормонов человека. У некоторых такая пища влияет на секретирование спермы, пота, мочи и даже становится причиной ужасного запаха изо рта. В целом красное мясо полезно и необходимо мужчине, но лучше употреблять его в постном виде и в умеренных количествах. Это отличный источник белка и цинка, которые очень важны для наращивания мышц и сжигания жира. Выбирай кусочки, где содержится мало жира — это один из способов выбрать здоровый кусочек мяса.

4. Чрезмерное употребление алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя вредит не только здоровью, но и социальным связям. Так что помни об этом. В умеренных дозах алкоголь не причиняет вреда и не влияет на сексуальное желание. Но перебрав, к концу вечера ты вряд ли захочешь с кем-то заниматься сексом. Два-три напитка сделают тебя смелее, возможно даже простимулируют желание. Но выпей больше и будь готов к эректальной дисфункции, проблеме с достижением оргазма или же, наоборот, к преждевременной эякуляции. Сексопатолог Дэвид Яриан разобрался в этой проблеме: «Слишком много пищи и алкоголя превратят в сонную муху к концу вечера». Возможен и обратный эффект, но утром ты проснешься и будешь жалеть о нем, даже попытаешься прогнать из дома. Ешь и сношайся: продукты, которые помогут в половой жизни

5. Потребление любой еды в избытке

Потребление любой еды в избытке ведет к увеличению веса, а лишний вес — убийца сексуального желания, который не щадит ни одного человека. Диетолог Корни Шулер считает, что худшая пища — это слишком много пищи, так как переедание становится причиной отсутствия сексуального желания у мужчин. «Переедание ускоряет процесс старения. Каждый, кто страдает от лишнего веса в возрасте от 35 до 60, стареет намного быстрее, так как организм испытывает стресс, отсутствует физическая нагрузка и ведется преимущественно пассивный образ жизни. Увеличение массы тела негативно влияет на сексуальное влечение, а хорошая диета — это хороший секс. Чем лучше рацион человека, тем лучше сексуальная жизнь и половое влечение». Продукты, которые ты должен есть, чтобы секс был успешным и здоровым