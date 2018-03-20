25 вопросов косметологам-эстетистам об уходе за кожей и процедурах после 30-ти, которые вы хотели задать

Косметологи-эстетисты Аида Гаджиева и Виктория Бритько рассказали BeautyHack, можно ли обойтись только домашним уходом после 30-ти, эффективна ли лицевая гимнастика и какие процедуры помогут поддержать молодость кожи и избавиться от возрастных изменений.

1) Как меняется кожа после 30-ти?

Кожа хуже удерживает влагу, эпидермис (верхний слой) становится тоньше. Замедляются обменные процессы организма. Свободных радикалов становится больше — из-за этого кожа выглядит дряблой, тусклой, теряет упругость. Регенерация (восстановление) клеток замедляется, снижается выработка коллагена и эластина. Снижается тонус лицевых мышц, от чего возможны первые проявления брылей (обвисших щек).

2) Обязательны ли инъекции после 30-ти?

Все очень индивидуально.

У кого-то и к 40 годам нет показаний к инъекциям. Как правило, это наблюдается у обладательниц жирной кожи с активно работающими сальными железами.

У кого-то показания к инъекциям появляются до 30. Например, при гипергидрозе (повышенной потливости) и повышенной мимической активности уколы препарата на основе ботулотоксина могут быть показаны и в 20. Но знайте: ни один квалифицированный специалист не возьмет пациента младше 18 лет.

3) Правда ли, что после 30-ти меняется тип кожи: она становится суше?

Правда. После 30 кожа активно теряет влагу и становится суше. Замедляется метаболизм, сальные железы вырабатывают меньше себума. Из-за свободных радикалов происходит окисление липидов, разрушаются белковые молекулы, увеличивается количество свободного кислорода. Ближе к 40 тип кожи практически у всех стремится к нормальной. Исключение — жирная кожа (не смешанная с активной Т-зоной). Но такой тип встречается редко — в 15% случаев из 100%.

4) Можно ли ограничиться только кремами в уходе за кожей после 30-ти?

Все зависит от индивидуальных особенностей. Но проблемы проще предупредить, чем их решать. Только кремом ограничиваться не стоит. У многих к этому возрасту появляются морщины на лбу, между бровями и над верхней губой. Эстетики в этом мало. Есть много отличных процедур, позволяющих поддерживать цвет лица. По показаниям можно добавить контурную пластику и нитевые методики. Самые востребованные процедуры в возрасте 30-34 лет среди моих пациенток — инъекции бутолотоксина типа А в межбровные складки и «гусиные лапки» — морщины у глаз. Также пользуется большим спросом процедура коррекции носогубных складок и уколы гиалуроновой кислоты для поддержания объема губ.

5) Какие салонные процедуры для лица обязательны в уходе после 30?

Чистка лица, срединные пилинги, мезотерапия, биоревитализация.

Также обязательно нужно правильно подбирать косметику. В ней должны быть керамиды, гиалуроновая кислота и другие ингредиенты, позволяющие поддерживать упругость и эластичность кожи.

Желательно, чтобы это сделал специалист после консультации и диагностики.

6) Кому показаны лазерные процедуры после 30?

Лазерные процедуры для кожи после 30 лет необходимы при: возрастных пятнах и пигментации от чрезмерной инсоляции, тусклом цвете лица, морщинах и потери тонуса, расширенных порах, угревой сыпи, куперозе, гемангиомах, розацеа, постакне, чрезмерной жирности кожи, снижении эластичности и упругости, наличии сосудистых звездочек.

7) Что такое лазерный лифтинг и чем он хорош?

При воздействии лазера на кожу вырабатывается тепловая энергия, проникающая в глубокие слои и способствующая естественному процессу омоложения. После лазерного лифтинга кожа становится более плотной и упругой, усиливается выработка коллагена и других элементов, способствующих процессу естественного омоложения. Морщины разглаживаются, кровообращение ускоряется. Лицо становится гладким, а цвет более здоровым.

8) Кому показан микротоковый лифтинг?

Воздействие микротоками помогает не только вернуть тонус коже и мышцам. Помимо лифтинг-эффекта, такая процедура позволяет избавиться от отеков, стимулирует лимфоток и улучшает кровообращение. Микротоки часто используются в сочетании с сыворотками и масками. Процедура безболезненная — пациент чувствует только слабую вибрацию. Результат отличный: кожа более свежая, появляется естественный румянец, исчезают «мешки» под глазами и мелкие морщины.

9) Ультразвуковой лифтинг: что, где, когда?

Ультразвуковой лифтинг — единственная аппаратная технология, позволяющая воздействовать на глубокие уровни кожи. Процедуру часто называют безоперационным SMAS-лифтингом.

Курс может дать эффект, сопоставимый с операционной подтяжкой. Один сеанс продолжается 30-60 минут и проводится без анестезии (либо с анестезирующим кремом). После процедуры еще 2-3 часа может держаться легкое покраснение или отек. При проведении этого вида лифтинга ультразвуковая волна точечно воздействует на глубинные слои кожи и активизирует процесс образования новых волокон эластина и коллагена.

10) Какой эффект обеспечивает радиоволновой лифтинг?

Радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг) воздействует на поверхностные слои кожи и подкожную жировую клетчатку при помощи высокочастотного электрического тока. Его импульсы прогревают клетки коллагеновых волокон, укрепляя их и стимулируя коллагеногенез. Как и в случае с ультразвуковым лифтингом, RF-лифтинг имеет пролонгированный эффект, который нарастает на протяжении нескольких месяцев и держится до 1,5-2 лет.

11) Что такое фотолифтинг?

Фотолифтинг способствует омоложению кожи путем применения светотепловых импульсов, воздействующих на ее глубинные слои. Световая энергия преобразуется в тепловую, за счет чего стимулируется процесс обновления клеток кожи, происходит осветление пигментных пятен и исчезновение сосудистой сеточки. Такой лифтинг часто применяют не только для разглаживания морщин, но и для устранения сосудистых звездочек и выравнивания цвета лица.

12) Как ухаживать за кожей вокруг глаз после 30?

Кожа в области глаз нуждается в особенном уходе даже в юности. А после 30 лет ей нужно уделять пристальное внимание. В периорбитальной зоне практически отсутствуют жировая прослойка, потовые и сальные железы, но близко расположены сосуды.

Средства для ухода за кожей вокруг глаз 30+ должны содержать кофеин, витамины А, С, Е, фермент Q10 и другие полезные вещества. Дополнительные питательные ингредиенты: масла ши, авокадо.

13) Когда и кому нужно пользоваться средствами с SPF-защитой?

Средствами с SPF необходимо пользоваться круглый год. После 25-30 лет повышаются риски возникновения пигментации, трудно поддающейся коррекции. Для предупреждения этой проблемы важно наносить на кожу лица, шеи, зоны декольте и рук крем с солнечными фильтрами. Минимальное значение SPF — 30.

14) Помогает ли мимическая гимнастика в борьбе с морщинами?

Лицевую гимнастику впервые стали практиковать в начале XX века. К немецкому хирургу Рейнхольду Бенцу обратилась известная балерина с просьбой вернуть тонус лица. Отметив для себя разительный контраст между подтянутым тренированным телом и увядающей кожей, доктор подумал: а что если лицо регулярно тренировать? Так и появилась лицевая гимнастика.

Сегодня насчитывается несколько десятков авторских методик, дающих отличные результаты. Есть упражнения для разных возрастных групп. Но добиться результата можно, только систематически выполняя упражнения и уделяя этому минимум 15 минут каждый день.

Учтите, что к лицевой гимнастике есть противопоказания: выраженная гипертензия, гипертонический криз, воспалительные заболевания лицевого и троичного нерва, травмы лица, черепно-мозговые травмы, ЛОР-заболевания, повышенная температура, первые два года после пластической операции (далее, только при разрешении лечащего врача), после косметических процедур (после консультации с лечащим врачом), онкологические заболевания, общее плохое самочувствие, стадия обострения любого заболевания, другие состояния, при которых может быть противопоказана активная работа мышц лица и шеи.

15) Эффективен ли массаж лица для борьбы с возрастными изменениями?

Лимфодренажный массаж лица — хорошая процедура для профилактики возрастных изменений, борьбы с отечностью, улучшающая цвет лица и состояния кожи. Но ее нужно делать курсами. Как правило, речь идет о 10 сеансах. Массаж стимулирует микроциркуляцию крови в сосудах, способствует улучшению тонуса кожи. Самомассаж — хорошая практика. В интернете можно найти достаточно много простых техник.

16) Какие активные ингредиенты содержатся в кремах 30+?

Уход подбирается индивидуально, учитывая особенности кожи и ее состояние. Универсальных кремов, подходящих всем без исключения, не существует. Но есть ингредиенты, которые не навредят при любом типе кожи: экстракт ромашки с противовоспалительным действием, зеленого чая, антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами. В большинстве средств 30+ содержится низкомолекулярная гиалуроновая кислота, коллаген (бывает морской и животный), аминокислоты, способствующие регенерации тканей.

17) Нужны ли пилинги и скрабы в уходе за кожей после 30-ти?

Я — противница использования скрабов в любом возрасте. Они противопоказаны всем, у кого жирный тип, склонная к высыпаниям. Скрабы могут ухудшить состояние кожи при наличии воспалений — они «разносят» инфекцию, усугубляя ситуацию.

Ороговевшие клетки кожи удалять нужно, но делать это лучше легкими кислотными пилингами. Раз в год, когда солнце неактивно, можно делать курс срединных пилингов.

Ретиноловый и пилинг трихлоруксусной кислотой дают отличные результаты, делая кожу более ровной и гладкой.

18) Что такое шлифовка лица без повреждения кожи и нужна ли это процедура после 30-ти?

Шлифовку лица без повреждения верхнего слоя кожи Clear lift можно проводить с 25 лет. Она основана на воздействии лазерного луча, проникающего в дерму до 2 мм. Cтимулирует выработку коллагена и эластина (белков, выполняющих роль «каркаса»). Помимо выраженного лифтинг-эффекта, процедура борется с расширенными порами и мимическими морщинами. Шлифовка практически безболезненна и не требует специальной подготовки — после Clear lift нет реабилитационного периода.

19) Кому показана биоревитализация?

Хороший способ профилактики и коррекции возрастных изменений. Биоревитализация борется с сухостью и обезвоживанием кожи, помогает избавиться от первых морщин. Во время процедуры под кожу с помощью тончайшей иглы вводится препарат на основе гиалуроновой кислоты. Рекомендуется проводить биоревитализацию круглый год, когда кожа находится в состоянии «стресса» и обезвоживания.

20) Обязательно ли делать мезотерапию после 30?

Не обязательно. Но проблемы проще предупредить, чем потом с ними бороться.

Мезотерапия — хорошая процедура без серьезных возрастных ограничений. Смысл ее заключается во введении под кожу лечебных «коктейлей», состав которых подбирается индивидуально в зависимости от потребности каждого человека.

Показаний у мезотерапии много: морщины, потеря эластичности и упругости кожи, отечность под глазами, купероз, пигментация, акне, постакне. Для ощутимых результатов рекомендуется пройти курс из 6-8 процедур с интервалом 7-10 дней.

21) Как правильно очищать кожу после 30-ти?

Трехступенчатая система очищения показана в любом возрасте — золотое правило красивой и здоровой кожи. Этап тонизирования — обязателен (за исключнием использования мицелярной воды и некоторых других средств, не нарушающих pH) — после щелочного средства для умывания необходимо восстановить кислотно-щелочной баланс. Ищите в составе очищающей косметики AHA-кислоты, пептиды, компоненты, укрепляющие сосудистые стенки (экстракт арники, конского каштана, витамин С).

22) Какую роль играет ретинол в антивозрастном уходе?

Ретинол — компонент, который в антивозастном уходе встречается достаточно часто. Неудивительно. Он стимулирует рост новых клеток, принимает участие в формировании клеточных мембран и синтезе белка (коллагена и эластина), борется с мелкими морщинами, высыпаниями, не ровным цветом лица, регулирует деятельность сальных желез.

Ретинол — капризный компонент. Витамн А чувствителен к УФ-лучам и кислороду. В косметике ретинол содержится в виде ретиноидов, заключенных в крошечную капсулу.

Обращайте внимание на концентрацию. Она должна варьироваться от 0.1% до 1%. Хочу обратить внимание, к использованию средств с ретинолом есть абсолютное противопоказание: беременность! Существуют исследования, доказывающие: ретиноиды могут нарушать эмбриональное развитие плода.

Кремы с ретинолом лучше использовать вечером — днем могут спровоцировать пигментацию. Летом средства с ретинолом также под запретом.

23) Что такое фотоомоложение и можно ли его использовать после 30?

Фотоомоложение — процедура, позволяющая бороться с первыми возрастными изменениями. Рассеянный IPL — свет проникает в дерму, стимулируя ее обновление. Стойкого видимого результата можно добиться после курса процедур — количество подбирается индивидуально. Фотоомоложение позволяет режить такие проблемы, как купероз, пигментные пятна, потеря упругости кожи, тусклый цвет лица. Процедуры проводятся во время спада солнечной активности, когда кожа менее чувствительна к ультрафиолету.

24) Когда и кому показан плазмолифтинг?

Плазмолифтинг — процедура, во время которой пациенту вводится собственная плазма. При этом происходит воздействие на глубокие слои кожи, запускаются процессы регенерации.

Плазмолифтинг частично оказывает увлажняющее и питательное действие — то, что нужно после сухого морозного воздуха и длительного отопительного сезона. Это хороший иммуномодулятор, стимулирующий местный иммунитет кожи — можно назначать в комплексной терапии для лечения акне и постакне.

Плазмолифтинг улучшает цвет лица, предупреждает возрастные изменения и хорошо работает в комплексе с лазерными процедурами. Кстати, плазмолифтинг можно использовать в комплексной терапии для лечения выпадения волос. Эффект нарастающий — чтобы оценить конечный результат после курса нужно от 2-х до 4-х месяцев. Процедуру можно проводить и весной, и летом — последствий не будет.

25) Эффективны ли для ухода за кожей после 30-ти средства с витамином С?

Витамин С часто можно встретить в составе отбеливающих сывороток и кремов, рекомендованных для осветления пигментных пятен. Кроме того, это отличный антиоксидант, хорошо работающий в паре с витамином Е. В чистом виде аскорбиновая кислота очень нестабильна — разрушается при контакте с кислородом и под воздействием солнечных лучей. Поэтому средства с витамином С должны реализовываться в герметичных флаконах с дозатором из материала, не пропускающего солнечные лучи.

Лучшее лечение возрастных изменений — профилактика. И помните: после 30-ти лет состояние кожи — результат вашей ежедневной работы.