Насколько опасны гигиенические тампоны

Насколько опасны вагинальные тампоны

Лорен Вассер, американская модель, лишившаяся пять лет назад ноги из-за синдрома токсического шока, готовится к новой ампутации. И потому тема опасности тампонов при менструации опять широко обсуждается в мировых СМИ.

Опасность вагинальных тампонов активно дискутировалась в восьмидесятые годы ХХ века. В 1980 году в Европе 800 женщин пострадали от синдрома токсического шока из-за использования тампонов.

Тогда же были разработаны четкие правила: менять гигиенические средства каждые четыре часа и использовать минимальный размер, необходимый для впитывания выделений. Массовых трагедий больше с тех пор не повторялось, тема почти забылась, но возникла вновь только в 2012 году, когда молодой американской модели Лорен Вассер ампутировали ногу из-за синдрома токсического шока.

Лорен почувствовала себя плохо на вечеринке. Она подумала, что заболела гриппом и поехала домой, где и потеряла сознание. В больницу ее привезли на грани смерти. Жизнь ей удалось спасти, но правую ногу пришлось ампутировать: началась гангрена. Левую удалось спасти, но, как теперь выяснилось, ненадолго. Скорее всего, Лорен опять предстоит ампутация… И все эти опасные симптомы развились из-за неправильного использования гигиенического тампона. Золотистый стафилококк

Это болезнь, возникающая при попадании в кровь ядовитых веществ, которые выделяют бактерии — золотистый стафилококк. Болезнь может привести к отказу всех органов и смерти. Синдром токсического шока (СТШ) был впервые описан в 1978 году. Тогда считалось, что он может возникнуть только из-за заражения ран или ожогов. Однако в 1980 году, как мы уже знаем, выяснилось, что СТШ может развиться из-за использования тампонов.

Оказалось, что при неправильном использовании тампонов золотистый стафилококк, который в норме присутствует в слизистой влагалища в небольшом количестве, начинает активно размножаться. Пока стафилококка мало, токсины, которые он выделяет, не могут серьезно навредить человеку, но как только бактерий становится много, уровень угрозы повышается. При СТШ возникают типичные симптомы интоксикации: головные боли, высокая температура, понижение артериального давления, боли в животе, рвота и диарея. При своевременно оказанной медицинской помощи и проведении дезинтоксикационной терапии исход благоприятный.

При отсутствии своевременного лечения возможны тяжелые осложнения. Следует отметить, что СТШ встречается редко, но учитывая серьезные последствия этого синдрома, необходимо строго соблюдать правила использования тампонов.

Инфицирование происходит, когда через поврежденные поверхности кожи и слизистых оболочек (микротрещины, раны) патогенные бактерии проникают внутрь. Чаще всего такое случается при длительном использовании тампонов во время менструации, поскольку кровь является хорошей питательной средой для быстрого роста и размножения патогенных бактерий. Вот почему так важно менять тампоны каждые четыре часа.

По той же причине не рекомендуется использование тампонов ночью. А когда вы используете средства с большей степенью впитывания, чем это реально необходимо, вы повышаете сухость вагины и, соответственно, вероятность микротравм. Золотистый стафилококк — анаэробная бактерия, то есть такая, которой комфортно без воздуха. В норме во влагалище есть какое-то количество воздуха, и стафилококк может там существовать только в малых количествах.

Когда количество воздуха сильно снижается, стафилококки, почувствовав себя хорошо, начинают размножаться и выделять токсины. Поэтому Лорен Вассер так акцентирует внимание на необходимости изменить требования к материалам, из которых изготавливают тампоны: они должны быть «дышащими». Что делать при симптомах СТШ?

Болезнь развивается очень быстро (за два дня может проявиться весь набор симптомов). Температура резко поднимается до 39-40 градусов, появляются сонливость и усталость. Даже если вы подозреваете, что это всего лишь грипп, тампон надо извлечь немедленно. Артериальное давление сильно падает (именно из-за этого конечности плохо кровоснабжаются — и может начаться гангрена), начинается тошнота, рвота и понос, кожа начинает шелушиться (особенно кожа ступней и ладоней), может появляться красная сыпь. Если вы подозреваете, что у вас СТШ, немедленно обратитесь к врачу. Больного, у которого заподозрили СТШ, немедленно госпитализируют и проводят анализ крови. Если болезнь подтверждается, назначается антибиотикотерапия. Если лечение начато вовремя, то тяжелых последствий удается избежать и выздоровление наступает быстро.