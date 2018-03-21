7 косметических средств, которые помогут сохранить молодость вашей кожи

Антивозрастные сыворотки для лица — настоящее бьюти-чудо и одно из самых популярных ныне средств для борьбы со старением. Увы, с возрастом кожа теряет былую упругость и свежесть, появляются морщины, и такие сыворотки отличный способ борьбы с ними.7 косметических средств, которые помогут сохранить молодость вашей кожиБлагодаря своему составу, в который входят полный набор

нужных коже витаминов и кислот, сыворотка помогает вернуть нам прежний молодой

вид. Она впитывается в глубокие слои кожи, питает и увлажняет их, не оставляя

на лице следов и жирного блеска. Ausganica, сыворотка для лица «Роза» Сыворотка для лица от австралийского бренда органической

косметики «Ausganica»

заявляет себя, как многокомпонентное средство с мощным антиэйджинговым

эффектом. Сыворотка не только справляется с морщинами, но и увлажняет кожу,

выравнивает её цвет и повышает эластичность.

Cbon Cosmetics,

лечебная омолаживающая сыворотка для лица Сыворотка от японской марки «Cbon Cosmetics» увлажняет кожу,

задерживая влагу в подкожном слое, и убирает сухость. Её компоненты

способствуют восстановлению барьерной функции кожи, избавляют от морщин и омолаживают.

Retinol,

Интенсивная антивозрастная сыворотка для лица с концентратом ретинола Ретинол — признанное оружие в войне за молодость. Признаки

старения, от морщин до пигментных пятен, быстро сдаются под его напором и исчезают с лица. Сыворотка « Retinol »

способствует не только разглаживанию морщин, но и сводит к минимуму возможность

их появления, за счет повышения эластичности и тонуса кожи.

U ltraceuticals,

ультра А сыворотка «Совершенство кожи» Еще одна австралийская марка косметики «Ultraceuticals» и их сыворотка с технологией Ultra Reti

обеспечивает поступление ретинола в сочетании с витамином С в глубокие слои

кожи, борется с морщинами и заломами.

SESDERMA, липосомальная сыворотка с витамином С Сыворотка « Sesderma »

— подарок для уставшей кожи жителей мегаполиса и курильщиков. Сыворотка

помогает бороться с признаками фотостарения, разглаживает морщины и выравнивает

цвет лица. Также она обеспечивает защиту от неблагоприятных факторов окружающей

среды, что действительно важно для жителей мегаполисов.

Eisenberg, разглаживающая сыворотка для лица Сыворотка «Eisenberg» помогает бороться со старением

благодаря инновационной технологии Trio-Moléculaire. Суть технологии в том, что пептиды на молекулярном уровне активизируют защитные технологии кожи и помогают

ей бороться с надвигающимися возрастными изменениями. Мощные регенерирующие

вещества в составе сыворотки избавляют от уже появившихся морщин, а увлажнители

и витамины питают кожу и тонизируют её. KORA — сыворотка коллаген-активатор Сыворотка

содержит мощный коктейль активных ингредиентов, благодаря чему обладает

глубоким омолаживающим действием, активно стимулирует естественные процессы

обновления кожи на клеточном уровне, возвращает ей молодость, упругость и энергию.