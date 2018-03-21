Как распознать менопаузу?

Каждая женщина встречает менопаузу по-своему. Обнаружить симптомы менопаузы нелегко, потому что они наступают в зрелом возрасте, когда в организме происходят естественные изменения — появляются морщины, суставы становятся малоподвижными, а кости хрупкими. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что лучшите образ жизни, побольше заботьтесь о себе, и вы сможете замедлить многие из этих изменений. Здоровое питание, физическая культура и заместительная гормонотерапия помогут вам сохранить здоровье во время менопаузы. В этом руководстве вы также прочитаете о том, как предотвратить ишемическую болезнь сердца и остеопороз. Всего несколько лет назад менопауза была почти запретной темой. Женщинам катастрофически не хватало информации о том, чего следует ожидать и как в этом возрасте помочь самой себе. Сейчас женщины проявляют большой интерес к профилактическим мероприятиям, а информация о менопаузе и существующих методах ее лечения стала гораздо доступнее. Менопауза — естественный период жизни, когда у женщины заканчиваются менструации и в организме происходят существенные изменения. Менопауза — не болезнь, не патология, но все же некоторые методы лечения могут облегчить ее симптомы и предупредить болезни сердца и остеопороз. Предлагаемая вниманию читателей книга подготовлена Американской медицинской ассоциацией и предоставляет ясную, достоверную и современную информацию о возможных методах облегчения состояния женщин, вошедших в менопаузу, таких, например, как заместительная гормонотерапия. Кроме того, женщинам в этот период могут быть полезны и помощь при стрессе, и упражнения против прибавки веса, и изменение характера питания. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.