Весеннее обострение: 5 сезонных проблем с организмом

5 расстройств организма, которые проявляются весной

Весеннее обострение характерно для многих процессов организма. На ровном месте можно совершенно неожиданно столкнуться с серьезной угрозой: организм ослаблен, витаминов не хватает, стресс возникает мгновенно. Вот 5 самых опасных расстройств, которые постоянно обостряются в этот период.

Психические расстройства

Весной частота депрессивных расстройств и сбоев психического фона увеличивается в разы. Экесперты полагают, что в этот период начинают сбоить наши биологические часы, которые пытаются перейти на новый световой и климатический ежим. Странные недомогания, пессимистичный настрой, упадок сил — все это говорит о начале подобного периода.

Дерматологические сбои

Различные дерматологические проблемы также обостряются в начале весны. Под воздействием сезонных факторов наши сальные железы начинают сбоить и какое-то время хуже справляются со своими функциями. Кроме того, в этот же весенний период гораздо активнее становятся микроорганизмы. Если стали заметны проблемы с кожей и глазами, то стоит обратить внимание на баланс витаминов.

Сбой гормонального фона

Изменение гормонального фона происходят не только весной, но и осенью. В марте-апреле это проходит особенно чувствительно: синтез половых гормонов и синтез гормонов стресса начинают работать в новом ритме, что может повлиять на щитовидную железу и поджелудочную железу. Длительное нарушение общего гормонального фона также способно привести к серьезным проблемам с внутренними органами — безопаснее будет обратиться к терапевту, чем просто ждать, пока гормональный фон придет в норму сам собой.

Аллергия

Береза, ольха, орешник, всевозможные цветы — врачи называют около 100 растений, способных вызывать аллергию. И все они начинают цвести весной. Плюс, появляется пыль. Само собой, в такое время обострения просто не избежать и к нему лучше подготовится заранее, проконсультировавшись со специалистом.

Болезни желудка

Чаще всего проблемы доставляет ранее не диагностированная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Помимо этого ранней весной вполне могут проявится и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, от гастрита до панкреатита. Дело в том, что после зимы содержание стероидных гормонов в крови увеличивается, а слизистая оболочка желудка снижает свои защитные свойства. В сочетании с неправильной диетой все это приводит к серьезным проблемам.