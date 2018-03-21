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Зачем увлажнять жирную кожу?
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Зачем увлажнять жирную кожу? 

АиФ Красноярск 7 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
У меня жирная кожа, а косметолог посоветовала купить увлажняющий крем. Не понимаю, зачем её ещё увлажнять?
— Важно понимать, что жирная кожа не есть увлажнённая. Это два совершенно разных понятия, — уточняет врач-дерматокосметолог Екатерина Портнягина. — Как правило, кожа проблемного типа имеет нарушение гидролипидной мантии, то есть она более чувствительна и требует дополнительного увлажнения, так как теряет влагу с поверхности. Нередки случаи, когда при жирной коже мы можем наблюдать одновременно и её шелушение. Соответственно, нам необходимо нормализовать гидролипидную мантию при помощи увлажняющих средств. Главное, помнить: чем больше вы сушите кожу, тем больше кожного жира выделяется. Это нормальный защитный процесс организма.
Кстати, кожа жирного типа начинает стареть гораздо позже, чем любая другая. Такую кожу, как и другого типа, необходимо каждый день очищать, тонизировать, увлажнять и обеспечивать ей питание.
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