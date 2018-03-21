8 продуктов, вызывающих неприятный запах изо рта

Стоматологи назвали 8 продуктов питания, которые вызывают неприятный запах изо рта. Речь идет о расстройстве под названием галитоз, от которого страдает практически каждый четвертый человек. У каждого человека может появиться неприятный запах изо рта, и даже у тех, кто чистит зубы по нескольку раз в день и пользуется зубной нитью. Порой этот запах не имеет никакого отношения к гигиене полости рта, а объясняется тем, чем человек питается. О 8 продуктах, которые могут стать причиной возникновения галитоза, рассказали британские стоматологи. А в этот список, как несложно предположить, входят лук и чеснок, поскольку они содержат очень острые по уровню запаха компоненты серы. Также неприятный запах изо рта могут вызывать молочные и мясные продукты, рыба, содержащая плотные белки, рафинированные и обработанные сахара, кофе и соки. Некоторые зубные пасты содержат лаурилсульфат натрия — средство, которое создает пену, но не обладает почти никакими очищающими свойствами. Этот ингредиент не так давно связали с серьезными побочными эффектами, включая язвочки на губах и неприятный запах изо рта. Лучше избегать средств для полоскания рта на основе алкоголя, так как они провоцируют сухость и всего лишь маскируют запах, но не убивают производящие его бактерии. Ополаскиватели для рта, не содержащие спирта, могут помочь успокоить зону десен и одновременно поучаствовать в удалении бактерий, вызывающих заболевания десен, сопровождающиеся формированием биопленки. Именно эта плёнка часто вызывает характерный запах изо рта. Отметим, что многие жертвы галитоза даже не знают о том, насколько неприятным дыханием они обладают, ну а окружающие их просто молчат из вежливости. К сожалению, человек практически не способен почувствовать собственное дыхание изо рта, но квалифицированный стоматолог обязательно отметит этот аспект и предложит те или иные методы решения проблемы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)