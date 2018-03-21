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Почему опасно спать больше 8 часов
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Почему опасно спать больше 8 часов 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
Долгое время считалось, что нехватка сна — куда хуже, чем недоедание, малоподвижный образ жизни и хронические стрессы. Последние исследования могут удивить, но игнорировать их нельзя — и даже опасно для здоровья.
Что раньше советовали врачи взрослому человеку в качестве лучшего средства при хронической усталости, сезонном недомогании или перегрузке на работе? Правильно, высыпаться. То есть спать столько, сколько захочет организм. И уж никак не менее 8-9 часов. Более того, некоторые известные на весь мир красотки сообщали, что один из рецептов их вечной молодости — это именно долгий сон. Регулярный.

Долгий сон страшнее недосыпания

И вот такая вдруг новость: спать больше 8 часов, оказывается, очень вредно. Порой смертельно вредно! А лучше и вовсе спать не более 7 часов. Профессор Шон Янгстедт из Аризоны, занимающийся изучением влияния сна на организм человека, выяснил путем многих экспериментов: у людей, спящих не более семи часов в сутки, отмечается самый низкий порог заболеваемости и смертности при одинаковых прочих исходных условиях с другими участниками исследований. Психиатр из Калифорнии Даниэль Крипке подтвердил эти выводы, проведя в течение шести лет аналогичные испытания с участием более миллиона добровольцев.

Память не любит лишнего сна

Среди перечня неблагоприятных последствий долгого сна для здоровья — когнитивные функции: при избыточном сне память ухудшается, способность получать новые знания и навыки резко снижается. Исследователи считают подобные результаты сравнимыми по негативным последствиям с теми данными, которые были получены у группы хронически невысыпающихся подопечных. Лучшие когнитивные показатели выявлялись в границах семичасового ночного отдыха. Небольшие поправки в ту или другую сторону зависят от возраста, образа жизни и имеющихся заболеваний и считаются незначительными.

Прибавили в весе? Начните раньше вставать

В группе риска при избыточном сне — люди, склонные к диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Конечно, сокращение часов отдыха не сможет вылечить вас от имеющихся заболеваний, но это один из факторов, предотвращающих вышеперечисленные неприятности в числе прочих важных методов профилактики. Риск появления таких заболеваний при продолжительном сне увеличивается на 20–25 процентов.

До депрессии и инсульта — всего пара часов

Если у вас плохое настроение, велик соблазн завалиться в постель, приняв успокоительное, и погрузиться в длительный, якобы лечебный сон. Однако возвращение в мир бодрствующих облегчения не приносит — это тоже доказано исследованиями. Кроме того, установлено, что сон длительностью более восьми часов может сильно увеличить вероятность развития инсульта, причем аж на 50 процентов!

Больше сна — тяжелее мигрень

Чрезмерный сон провоцирует мигрени — казалось бы, лечебный эффект сна при головной боли подтвержден практикой и опытом многих женщин. Да, именно женщин — именно они чаще жалуются на беспричинные и внезапные головные боли. Все верно, сон прекрасно поможет — но только если речь идет об умеренном его количестве. Иначе вы имеете на 30–35 процентов больше шансов оказаться в группе риска по хроническим мигреням.

Сердце, тебе не хочется покоя…

В числе прочих проводились исследования с участием почти 100 000 человек для выявления зависимости длительного сна и болезней сердца. Зависимость установлена: долгий сон на 40 процентов увеличивает риск сердечных заболеваний. Секрет такой связи врачи продолжают выявлять.

Позвоночник спать не любит

Ещё одна неприятная закономерность: дольше сон — хуже состояние позвоночника. Конечно, речь идет не о тех случаях, когда неподвижность вызвана травмами. Если же вы в целом здоровы, вашему позвоночнику категорически противопоказано длительное пассивное лежание и сон.

Альцгеймер приходит во сне

Утверждать это с абсолютной вероятностью пока нельзя, но испанские ученые проводят соответствующие исследования и выдвигают гипотезу: те, кто любил в молодости подольше поспать, в преклонном возрасте — если до него доживают — в среднем в два раза чаще страдают от слабоумия, деменции и болезни Альцгеймера.

Дольше сон — короче жизнь

Да, именно так можно сформулировать итог многих исследований и выводы врачей по поводу долгого сна. Российский врач-сомнолог Григорий Аргунович подчеркивает, что опаснее всего для здоровья «злостные» нарушения: прерывистый сон, отсутствие режима, склонность отсыпаться или попытки спать «впрок». Артериальное давление скачет, риск тромбоза увеличивается, мышцы атрофируются.
Хотите быть долгожителем, в здравом уме и твердой памяти? Спите не больше семи часов в сутки.
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