Правильное питание для диабетиков

Согласно статистических данным, количество людей, страдающим сахарным диабетом двух типов примерно чуть больше 1/3 миллиона. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что, возможно, что в ближайшем будущем диабет станет самым распространенным заболеванием. Конечно, статистические данные очень пугают, но к счастью медицина тоже продвигается вперед и пытается разработать новые методы для того, чтобы преодолеть сахарный диабет. По единодушному мнению, врачей и больных для лечения диабета, необходимо употреблять больше полезной пищи, так как должен быть оптимальный баланс болезных веществ. Необходимо контролировать углеводы, попадающие в организм. Существуют хлебные единицы в продуктах. Благодаря этому можно рассчитать правильный углеводный баланс. Оптимальное значение за один прием пищи составляет 8 хлебных единиц. Трехразовое питание для диабетика не дает всех полезных веществ. Если человек болеет диабетом, то ему необходимо следить за своим рационом, употреблять пищу пятиразово. Диабетики любят жирную пищу, но она противопоказана. А о сладком вообще рекомендуется забыть. Хотя существуют специальные сладости, которые можно есть без вреда для себя, но их нужно употреблять в меру. Особенно при болезни диабетом страдает печень. Необходимо употреблять творог, овсяную крупу, отруби и шиповник. Также необходимо употреблять много овощей и умеренное количество фруктов. От жирной пищи вообще стоит отказаться. Полезно в малых долях говядина, мясо птицы, нежирная рыба, орехи и злаки. Алкоголь должен быть ограничен к минимуму или вычеркнут из рациона вовсе. Ранее эксперты рассказали, что правильное питание может помогать при различных заболеваниях не хуже лекарственных препаратов, но при этом не имеет таких противопоказаний.