Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки 

1/5 Посиневшие кончики пальцев указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. depositphotos.com Фото:

2/5 Потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. Стоит проверить щитовидную железу. depositphotos.com Фото:

3/5 Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов. depositphotos.com Фото:

4/5 Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко. depositphotos.com Фото: