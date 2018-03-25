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Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
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Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Рамблер
31 минуту назад
Какие болезни можно диагностировать по рукам — смотрите в нашей галерее.
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Посиневшие кончики пальцев указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото:
depositphotos.com
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Потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. Стоит проверить щитовидную железу.
Фото:
depositphotos.com
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Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.
Фото:
depositphotos.com
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Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.
Фото:
depositphotos.com
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Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.
Фото:
depositphotos.com
Женский форум
Иногда врачу достаточно взглянуть на руки пациента, чтобы поставить первичный диагноз. О каких болезнях могут рассказать руки — смотрите в нашей галерее.
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