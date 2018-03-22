Почему не нужно ходить к врачу, как в магазин

Почему не стоит ходить к врачу, как в магазин

«Итак, что вы можете мне предложить?» — кокетливо спросила меня дама с привычным давлением 110/70, у которой оно вдруг «критически» повысилось до 120/80. Как невролог я могла бы предложить ей пойти домой и отвлечься на что-нибудь, кроме своего здоровья, которое, вопреки ее сомнениям, было просто богатырским.

«Это я не хочу… Это я принимать не буду. Ну посоветуйте мне еще что-нибудь!» — вызывающе молвила еще одна пациентка. Она страшно любит разнообразные лекарства во всех формах (при условии, что инструкция по применению покажется ей достаточно впечатляющей).

Россияне наконец освоились в роли потребителей. Они с удовольствием тратят деньги на гаджеты, вкусную еду, безделушки и путешествия. Медицина для них тоже сфера услуг. Точнее, обслуживания. Это относится и к простой поликлинике, работающей в системе обязательного медицинского страхования, и к элитному медцентру. Многие пациенты жаждут не просто рутинных назначений и процедур. Они хотят впечатлений, безупречного сервиса и немножечко — чуда.

Наверное, это связано с тем, что все мы травмированы советской медициной, когда авторитет врача был несомненным, знания — глубокими и академическими, но вот беда — они не обновлялись десятилетиями. Да еще и доступный набор лекарственных препаратов был очень скудным. Медицина 90-х тоже принесла много печального. Лекарств в больницах не было, как и расходных материалов: бинтов, перчаток, ваты… О нормальном обезболивании можно было лишь мечтать. А главное — врачам было слишком тяжело сохранить в себе хоть немного человеческого в ситуации хронического безденежья, неизвестности, перегрузок на работе и отчетливого понимания, что мир вокруг рушится и ничем ему не помочь.

Наверное, некоторые пациенты глубоко задеты этими событиями прошлого. Они твердо уверены, что теперь-то получат все, что им недодали раньше. Вот только не знают, что именно им должны «додать». А информация поступает весьма противоречивая.

Современные пациенты-потребители часто не понимают разницы между форумом скучающих домохозяек и научной публикацией, а потому охотно верят всему, что написано понятным языком и украшено множеством картиночек. Их легко убедить рекламой лекарств и чудодейственных приборов, а также накрепко привлечь внимание любым информационным резонансом, будь то несправедливо обвиненная в убийстве пациента врач с огромным опытом и редкой специальностью или прыщик на попе инстаграм-звезды, который удалось вылечить «уникальной мазью из 20 трав».

Результат такого «потребительства» — своеобразное, а порой и курьезное представление о качественных медицинских услугах. Больному кажется, что ему очень нужна физиотерапия при злокачественной опухоли (хотя на самом деле такая терапия противопоказана и может ускорить раковый процесс), или что ему необходима путевка в санаторий у моря на второй неделе после перенесенного инфаркта (хотя российские нормативные акты запрещают врачам направлять пациентов с недавно перенесенными инфарктами в санатории), или что препараты, назначенные доктором, — полная чушь, а вот укольчики, которые прописали соседке, — то, что надо.

Выигрывает ли от такого потребительского отношения к медицине пациент? Возможно, женщина, искалеченная общением с суровыми акушерками советской закалки, или пожилой мужчина, который до сих пор отчетливо помнит «радости» плохо оборудованных стоматологических кабинетов и безразличие (во многом вынужденное) медработников к обезболиванию во время лечения зубов, будут ликовать. Наконец-то справедливость торжествует! Наконец-то клиент, то есть, простите, больной, заказывает музыку и танцы, а медработники послушно пляшут!

Однако здоровье пациента остается отнюдь не в выигрышном положении.

Врачи по всему миру делают парадоксальные наблюдения: например, количество эффективных способов справиться с болью с каждым годом возрастает, однако число пациентов, удовлетворенных медицинской помощью… упорно снижается! Психологи утверждают, что причина здесь в «устаревших базисных психосоциологических условиях». Иными словами, врачу для успешного лечения нужно очень, очень постараться найти общий язык с пациентом, вызвать его уважение и расположение, стать немного психотерапевтом. А пациенту — довериться специалисту. Увы, схема «потребления медицинских услуг» этому совсем не способствует.

Вот признаки чрезмерного увлечения пациента медицинскими услугами и товарами:

Вы посещаете не менее двух врачей одной специальности, чтобы принять решение относительно любой медицинской проблемы, будь то насморк или бессонница.

Значительная часть бюджета уходит на лекарства и «приборы для здоровья», и это при том, что тщательное медицинское обследование вашего организма не показало серьезных отклонений от нормы.

Вы не допускаете мысли, что врач может понимать в вашей болезни больше, чем вы сами. Кто, как не вы, изучил свой организм вдоль и поперек? Кто, как не вы, мастер восьмидесятого уровня по гугл-диагностике и яндекс-лечению?

Вы самостоятельно составляете себе план обследования и лечения, не доверяя это сложное дело равнодушным докторам. А врачи пусть выполняют.

У вас в квартире имеется велотренажер, который используется в качестве вешалки для одежды, а также есть специальная дальняя полка в шкафу или даже целая тайная комната, где без дела лежат всякие «магические» приспособления для здоровья. Здесь и коврик с силиконовыми иголками, и пять видов массажеров, и «уникальный» прибор, испускающий ультразвукомагнитное излучение инфрафиолетового спектра, который помогает как от повышенного давления, так и от пониженного настроения. Впрочем, тонометр, который вам давно советовал приобрести доктор, вы так и не купили.

Несмотря на то что СМИ бодро докладывают: медицинская помощь в России становится все доступнее и качественнее, реальность, увы, все же несколько иная. У нас по-прежнему нет нормальной системы обучения врачей и контроля их знаний. Слишком высок авторитет «корифеев медицины», которые продолжают пользоваться собственными «авторскими методиками лечения», основанными отнюдь не на принципах доказательной медицины, а исключительно на гипертрофированном самомнении. И оттого врачи в нашей стране такие разные. И оттого не всегда их работа соответствует ожиданиям больных.

Но пациенту важно отделять печальный факт несовершенства системы здравоохранения от собственного стремления получить «все лучшее сразу» в ущерб своему здоровью. Например, во что бы то ни стало попасть на массаж к умелому специалисту, несмотря на то, что у вас в самом разгаре грипп и температура 39. Или получить бесплатный корсет и ходить в нем сутки, недели и месяцы, до тех пор пока и без того слабые мышцы спины не атрофируются вовсе. И все это просто потому, что «у нас в стране бесплатная медицина» (если сцена разыгрывается в государственной поликлинике) или, того хуже, «я заплатил, и вы будете делать то, что я считаю нужным» (если речь идет о частном медицинском центре).

Спрос рождает предложение, а потому возможности сдать любые анализы и пройти «уникальные исследования» будут все увеличиваться пропорционально аппетитам пациента-потребителя.

Однако безудержное и бессмысленное потребление медицинских товаров и услуг, как правило, не прибавляет здоровья. А вот поиск хорошего специалиста, доверительные отношения с ним и дисциплинированное выполнение его рекомендаций действительно могут помочь. Но назвать это «обслуживанием» сложно — это все-таки медицинская помощь. Когда врач не мыслит категориями из прейскуранта, не отсчитывает положенные 12 минут на прием и ни секундой больше, потому что таковы предписанные нормативы, а просто делает свою работу — спокойно, вдумчиво и добросовестно. Это и есть эффективная медицина. Она не обещает удивительных впечатлений, неслыханных чудес и даже не всегда совпадает с представлениями пациента о лечении. Зато она результативна.

Впрочем, выбор остается за пациентом.