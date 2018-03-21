Ультразвуковая терапия при целлюлите

Ультразвуковая терапия применяется с использованием звуковой волны с частотой не менее 20 000 Гц. При лечении целлюлита ультразвук дает хорошие результаты из-за того, что под его воздействием происходит разжижение жировых подкожных комков. После такого воздействия жир легко сжигается, превращаясь в энергию, тем самым быстро выводится из организма. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что самый главный плюс, что при ультразвуковом дроблении утилизация жира происходит естественным путем, не влияя на организм серьезным вмешательством в отличие от липосакции. Ультразвук производит уникальный микромассаж клеток, активизируются ферменты, способствующие уменьшению отека, тем самым прекращается давление на нервные окончания и восстанавливается здоровая чувствительность в зоне воздействия ультразвуком. Поэтому ультразвуковая терапия станет прекрасной составляющей в комплексном лечении целлюлита. Если вы будете использовать антицеллюлитные крема или же обертывания, то эффект превзойдет все ожидания, так как всасывание веществ и непосредственная работа их на жировую ткань будет более качественной. С ультразвуковой терапией очень хорошо сочетаются скипидарные ванны, массаж и физические упражнения. Длительность лечения целлюлита может сократиться в три раза. С помощью физических нагрузок вывод жировых отложений будет происходить очень быстро, что самое главное естественным путем за счет ультразвукового дробления и разжижения «загипсованных» жировых комков. Ультразвук оказывает рассасывающее воздействие на рубцы и спайки, а так же способен предотвратить их появление. Так же при ультразвуковой терапии происходит омолаживание кожи, разглаживаются неровности и исчезают первые признаки старения. Ранее косметологи рассказали как правильно вести борьбу с целлюлитом.