Аллергия и авитаминоз: какие лекарства обязательно должны быть в вашей аптечке весной

Микроэлементы по полочкам: поливитамины и пробиотики

Как правило, к весне защитные ресурсы организма ослабевают и общий иммунитет заметно снижается. Причин у этого явления много, но основная — дисбаланс микроэлементов, вызванный нехваткой в пище некоторых витаминов. Количество витаминов и других полезных веществ во фруктах и овощах старого урожая стремится к нулю. Не особо богаты ими и первые тепличные «дары», а также заморские плоды, которые срывают еще зелеными, чтобы они в целости проделали долгий путь до вашего стола. Так что качественный, хорошо сбалансированный поливитаминный комплекс станет необходимым подспорьем для уставшего за долгую зиму организма. Он же поможет не подхватить простуду и на протяжение всего дня чувствовать себя бодрее. Именно нехватки витаминов вызваны признаки так называемой «весенней депрессии»: вялость, подавленное настроене, заторможенность реакций и плаксивый настрой.

Заметили у себя подобные симптомы? Витамины вам в помощь, но если симптомы не проходят больше недели, лучше проконсультироваться у врача.

Хорошие напарники для витаминного комплекса — пробиотики. Они восстанавливают микрофлору кишечника у улучшают всасывание витаминов. Те усваиваются полнее, и вот ваш иммунитет уже готов отразить атаки вирусов и микробов.

На каждый чих: противовирусные препараты и средства против симптомов простуды

Едва отступают морозы и на смену снежным метелям приходят дожди и слякоть, активизируются все микроорганизмы, в том числе вирусы ОРВИ и гриппа. Они чувствуют себя особенно вольготно в сырости, не удивительно, что на середину весны приходится очередной пик всех известных медицине простудных заболеваний.

Поэтому, не лишним будет пополнить аптечку противовирусными препаратами и средствами для снятия симптомов простуды.

В перечне необходимых весной лекарств:

таблетки от кашля и боли в горле,

растворы для полоскания на основе хлоргексидина или другого антисептика,

капли или спрей от насморка,

жаропонижающие порошки и согревающие растирки.

Надёжное и безопасное средство профилактики респираторных заболеваний — солевые растворы для носа и горла, их можно применять даже маленьким детям.

Аллергикам: антигистаминные средства

Весна — время обновления природы и цветения, а значит, скоро неприятные и даже опасные симптомы: кожный зуд, отёк слизистых, насморк и затруднённое дыхание у аллергиков проявят себя во всей красе. Антигистаминные препараты стоит иметь под рукой, даже если раньше вы не замечали у себя и близких признаков сезонной аллергии. Дело в том, что проявиться недуг может внезапно, нередко его провоцирует домашняя пыль. В начале и в конце отопительного сезона активно размножаются микроскопические клещи, живущие в коврах, подушках, обивке мягкой мебели. И при сильной аллергии одной только генеральной уборкой не обойтись — понадобятся лекарства, снимающие симптомы и предотвращающие отёк.

На полный желудок: энзимы и сорбенты

Весной и осенью обостряются все хронические хвори, в том числе — заболевания желудочно-кишечного тракта. Тем, кто ими страдает, лучше не надеяться на авось, а заранее иметь под рукой рекомендованные врачом средства.

Также не лишними окажутся сорбенты, энтеросептики и другие лекарства, необходимые при «расстройствах» желудка и других проблемах пищеварения. Скоро начнется сезон свежей зелени, первых овощей, уже в мае появится первая клубника нового урожая… Соблазн съесть больше обычного будет велик не только у детей, но и у взрослых, а это чревато «бунтом» желудка и кишечника.

Для нормализации пищеварения полезно принимать энзимные препараты, особенно перед обильными застольями.

Малышам: «детская аптечка»

Чем теплее погода, тем активнее ведут себя малыши на прогулках. И тем больше синяков и царапин они приносят домой. В «детской аптечке» весной на первый план выходят средства, которые могут понадобиться при травмах, ушибах и других неприятностях, случающихся на прогулке: от «зеленки» и бактерицидных пластырей до охлаждающих пакетов (они быстро снимают боль при ушибах), мазей с рутином, гепарином или экстрактом арники для рассасывания синяков и средств с пантенолом, которые ускоряют заживление царапин и успокаивают кожу после солнечных ожогов. Не лишним окажется и антигистаминный гель или спрей: при теплой весне комары и другая мошкара появляются уже в мае.

Против опасных насекомых: репеленты

В апреле начинается сезон активности клещей, причем в последние годы эти насекомые, переносчики опасных болезней, распространились практически по всем регионам России. От встречи с ними не застрахованы не только дачники и любители лесных прогулок, но и посетители городских парков. Избежать неприятностей помогут специальные репелленты. Самыми эффективными врачи-эпидемиологи называю инсектецидно-репеллентные средства, которые не просто отпугивают насекомых, но и убивают их. Однако учтите, что распылять на кожу их нельзя — только на одежду.

Также держите в аптечке специальное приспособление: удалитель клещей. Он позволяет аккуратно извлечь насекомое, если клещ несмотря на предосторожности всё же укусил.

Кстати

Не лишним будет также проверить срок годности «дежурных» лекарств, всегда присутствующих в аптечке, таких как болеутоляющих и жаропонижающих. Если закончился срок их годности — не стоит рисковать здоровьем, заменяйте их на новые.