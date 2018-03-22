Лекция: Как питаться правильно и вкусно

26 марта в 19:00 в ТЦ SILA VOLI на 1 этаже состоится лекция Дениса Гайдукова, компания SMART-FOOD, о вкусном и полезном питании.

Может ли правильное питание быть вкусным?

Здоровый рацион — это только овощи?

Зачем нужны крупы и макароны и можно ли их есть?

Чем полезны жиры для здоровья?

Почему диеты не работают?

И как питаться во время тренировок?

Также вы узнаете много интересного о полезных добавках и витаминах от компании Nutrilite и сможете выиграть подарки от них.

Вход свободный, парковка бесплатная.

Регистрируйтесь по ссылке

26 марта, понедельник, 19:00, ТЦ SILA VOLI, 1 этаж

ул. Толмачёва, 22, Екатеринбург

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

понедельник, марта 26, 2018

Комментарий к дате:

19:00 Стоимость:

Бесплатно по регистрации

Ссылка на регистрацию:

http://ekb.ilovesupersport.com/pp Количество просмотров: