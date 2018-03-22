Лекция: Как питаться правильно и вкусно 

26 марта в 19:00 в ТЦ SILA VOLI на 1 этаже состоится лекция Дениса Гайдукова, компания SMART-FOOD, о вкусном и полезном питании.
Может ли правильное питание быть вкусным?
Здоровый рацион — это только овощи?
Зачем нужны крупы и макароны и можно ли их есть?
Чем полезны жиры для здоровья?
Почему диеты не работают?
И как питаться во время тренировок?
Также вы узнаете много интересного о полезных добавках и витаминах от компании Nutrilite и сможете выиграть подарки от них.
Вход свободный, парковка бесплатная.
Регистрируйтесь по ссылке
26 марта, понедельник, 19:00, ТЦ SILA VOLI, 1 этаж
ул. Толмачёва, 22, Екатеринбург
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
понедельник, марта 26, 2018
Комментарий к дате:
19:00 Стоимость:
Бесплатно по регистрации
Ссылка на регистрацию:
http://ekb.ilovesupersport.com/pp Количество просмотров: