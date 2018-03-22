Куда исчезает жир при похудении?

Если вы не можете дать ответа на этот вопрос, не переживайте. Вы не одиноки. Оказалось, об этом не знают даже те, кто должен иметь точное представление в силу профессии.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) опросили 150 врачей, диетологов и тренеров и получили неверные ответы — «жир превращается в мышечную ткань», «жир выводится из организма кишечником». Только три специалиста попали в ранг знатоков.

На самом деле, когда человек сбрасывает лишний вес, жир превращается в углекислый газ и воду. То есть при похудении жир выводится из организма при дыхании, а также в небольших количествах с потом и мочой.

Подсчеты такие: если вы сбросили 10 кг жира, 8,4 кг вышло через легкие в виде углекислого газа, а остальные 1,6 кг превратились в воду.

Казалось бы, из этого следует вывод, что легко похудеть, если дышать как можно чаще и глубже. Но вы получите только гипервентиляцию и, как результат, головокружение или слабость. Увеличить количество углекислого газа, производимого телом, можно лишь усиленной работой мышц.

Для самых любопытных — шпаргалка. Учитывайте, что переработка в процессе метаболизма 100 граммов жира требует 290 граммов кислорода и вырабатывает 280 граммов углекислого газа плюс 110 граммов воды. Пища, которую вы едите, не может изменить эти цифры. Поэтому, чтобы потерять 100 граммов жира, вы должны выдохнуть 280 граммов углекислого газа сверх того количества, которое вы будете производить, «испаряя» всю съеденную вами пищу. Так что делайте выводы.