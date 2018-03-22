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3 признака того, что вы потеете слишком сильно и как избавиться от этой проблемы
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3 признака того, что вы потеете слишком сильно и как избавиться от этой проблемы 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Потеть на силовой тренировке нормально, но как насчет повышенного потоотделения даже в спокойной обстановке? По словам доктора Роберта Сигала, такая ситуация может быть признаком гипергидроза. Вот его основные признаки и способы решить эту проблему раз и навсегда.
Влажные носки
Как и на ладонях, на ступнях есть дополнительные потовые железы. Они могут начать выделять избыточную влагу летом, это нормально. Основная функция потовых желез на руках, ногах и в подмышках — регулировать температуру тела. Носки же поднимают уровень тепла, соотвественно организм отвечает повышенным выделением пота для охлаждения. Попробуйте использовать более тонкие носки из натуральной ткани, должно помочь.
Ночные неприятности
Во сне ваше тело охлаждается естественным образом. Но гипергидроз вызывает чрезмерное выделение пота — вы просыпаетесь буквально в луже. Пейте меньше воды, особенно на ночь.
Проблемы со щитовидной железой
Ощущение жара даже в холодную погоду и сильная потливость могут быть первыми признаками повышения функции щитовидной железы. Обратитесь к эндокринологу обязательно.
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