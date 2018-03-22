Стоматологи теперь призывают не пить через соломинку

Не стоит считать, что питье через соломинку является наиболее здоровым. С ее помощью, наверное, можно предотвратить нежелательное изменение цвета зубов, однако стоматологи предупреждают, что эта привычка приносит больше вреда, чем пользы. Многие люди искренне убеждены в том, что благодаря использованию соломинки они защищают свои зубы от воздействия некоторых напитков. Миллионы россиян регулярно используют соломинки для защиты зубной эмали, предотвращения изменения цвета зубов и снижения воздействия на полость рта разного рода бактерий, которые могут обитать на поверхности стаканов из кафе и ресторанов или чашек кофе. В этом поведении есть смысл, поскольку многочисленные исследования показывают, что питье через соломинку снижает риск кариеса. Однако стоматологи говорят о том, что это всего лишь миф. Соломинка делает очень мало для защиты зубов от серьёзных повреждений, а питье через соломинку приносит больше вреда, чем пользы. Во-первых, эта привычка может привести к появлению так называемых «губ курильщика». Люди, часто пользующиеся соломинкой, должны по-особому сворачивать губы, напрягая определенные мышцы рта, что преждевременно старит кожу вокруг. Во-вторых, соломинка вряд ли дает надежную защиту от изменения цвета зубов. Человек может почувствовать, что даже во время использования соломинки напиток всё равно соприкасается с зубами. Возможно, это не передние зубы, а расположенные в задней части рта, но подобный контакт всё равно происходит. Кроме того, язык человека активно способствует распространению жидкости по всей полости рта. В-третьих, употребление напитков через соломинку увеличивает риск развития кариеса. Дело в том, что из-за этой самой соломинки усиливается адресное воздействие жидкости на определенные зоны рта. Напиток не распространяется по всей полости рта равномерно, как это происходило бы при традиционном питье. Наконец, та самая злополучное соломинка может стать причиной метеоризма. Мы тянем через неё не только жидкость, но и воздух, который попадает в желудок и кишечник, что может приводить к вздутию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)