Полоскания при ангине — четыре действенных препарата

Ангина (острый тонзиллит) — серьезное заболевание, лечение при котором назначается врачом. Самолечение недопустимо, поскольку необходим прием антибиотиков. Болезнь сопровождается неприятными ощущениями в горле, в критических случаях возможно образование гноя. Облегчить боль до визита к врачу, помогут полоскания. МедикФорум собрал список действенных препаратов для полосканий:

Хлорофиллипт — натуральное средство на основе листьев эвкалипта, с противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Воздействует на стафилококки и на бактерии, устойчивые к антибиотикам. Доза, необходимая для раствора определяется индивидуально, согласно инструкции в комплекте и назначениям лечащего врача.

Перекись водорода — раствор с добавлением перекиси водорода избавит от сильных болевых ощущений и окажет противовоспалительное действие. Одну чайную ложку перекиси развести на стакан воды.

Малавит — средство с богатым составом натуральных компонентов: мумие, кора дуба, молочная кислота, подорожник, кедровая смола и др. Действие маловита имеет противоотечный и обезболивающий характер. Для полоскания 10-20 капель препарата растворяют в стакане теплой воды.

Ротокан — препарат на основе трав: ромашки и тысячелистника. Обладает спазмолитическими свойствами. В стакане воды разводится чайная ложка ротокана. Такой раствор окажет противовоспалительное действие.

Такие полоскания помогут снять боль на некоторое время и окажут антисептическое действие. Но не стоит оттягивать с обращением к врачу. Также должны быть соблюдены рекомендации к препарату. Ранее врачи рассказали, помогает ли мед при ангине.