Ещё
Полоскания при ангине — четыре действенных препарата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полоскания при ангине — четыре действенных препарата 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Ангина (острый тонзиллит) — серьезное заболевание, лечение при котором назначается врачом. Самолечение недопустимо, поскольку необходим прием антибиотиков. Болезнь сопровождается неприятными ощущениями в горле, в критических случаях возможно образование гноя. Облегчить боль до визита к врачу, помогут полоскания. МедикФорум собрал список действенных препаратов для полосканий:
Хлорофиллипт — натуральное средство на основе листьев эвкалипта, с противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Воздействует на стафилококки и на бактерии, устойчивые к антибиотикам. Доза, необходимая для раствора определяется индивидуально, согласно инструкции в комплекте и назначениям лечащего врача.
Перекись водорода — раствор с добавлением перекиси водорода избавит от сильных болевых ощущений и окажет противовоспалительное действие. Одну чайную ложку перекиси развести на стакан воды.
Малавит — средство с богатым составом натуральных компонентов: мумие, кора дуба, молочная кислота, подорожник, кедровая смола и др. Действие маловита имеет противоотечный и обезболивающий характер. Для полоскания 10-20 капель препарата растворяют в стакане теплой воды.
Ротокан — препарат на основе трав: ромашки и тысячелистника. Обладает спазмолитическими свойствами. В стакане воды разводится чайная ложка ротокана. Такой раствор окажет противовоспалительное действие.
Такие полоскания помогут снять боль на некоторое время и окажут антисептическое действие. Но не стоит оттягивать с обращением к врачу. Также должны быть соблюдены рекомендации к препарату. Ранее врачи рассказали, помогает ли мед при ангине.
МедикФорум: последние новости
Врачи сформулировали правила питания для разного возраста Как ухаживать за кожей, когда вам за 40 Негативное влияние алкоголя на женскую внешность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел138
Тимати и Шишкова объединились ради дочери2
Резать к чертовой матери: звезды после ринопластики6
Как на самом деле выглядят модели plus-size53
На измене: отговорки неверных мужчин3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение