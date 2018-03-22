Вода — залог женской красоты

Водная диета 22 марта ежегодно отмечается Всемирный день воды. Впервые он появился в календаре в 1993 году по инициативе ООН , чтобы напомнить жителям Земли об огромной важности воды для поддержания жизни на планете. Юлия Энхель — ведущий эксперт в области очищения и обогащения воды — рассказала порталу Еве.Ру самое важное и интересное о живительной влаге.

«Вода — сок жизни», — так говорил да Винчи и был прав. Но вода еще и главный секрет стройности — об этом вам скажет любой диетолог. Если наш организм на 70% состоит из воды, то пить мы должны гораздо больше, чем есть. Но чаще всего мы делаем наоборот. Ежедневно человек, заботящийся о своем здоровье, должен выпивать не менее 1,5 литров чистой воды, а желающий похудеть и подавно. Да-да, в 99% избыточный вес формируется на фоне недостаточного употребления воды. Практически все люди с лишним весом — обезвоженные! Итак, разберемся детально, зачем пить воду?

• вода ускоряет химические реакции в организме, то есть тот самый обмен веществ;

• биохимические обменные процессы происходят в водной среде;

• вода помогает процессу расщепления жира при поступлении белка из пищи;

• выводит шлаки из организма;

• улучшает работу почек и печени, которые препятствуют распространению токсинов в организме;

• вода помогает каждой клетке избавляться от отходов, выводит токсины.

Не менее важный вопрос, требующий ответа: как пить воду?

• Стакан воды натощак после пробуждения — это, пожалуй, единственная тема, которая не вызывает споров среди врачей и диетологов. Все одобряют. А лучше два стакана. Именно так вода плавно будит организм;

• Пейте за полчаса до приёма пищи — вода улучшает пищеварение;

• Во время приёма пищи пить не следует — ни сок, ни чай, ни воду — это растворяет пищевые соки и замедляет пищеварение, а сладкие напитки вызывают брожение и отложение ненужных жиров;

• Рекомендуется пить воду через полчаса после приёма пищи, а есть небольшими порциями легкоусвояемую пищу. Если ваше меню более питательное, пить воду лучше минимум через час после еды;

• Норма чистой воды в сутки 30-40 мл на кг веса человека. Чай, кофе, соки и другие напитки не считаются; При отравлении организма врачи рекомендуют пить воду по глотку каждые 1-2 минуты, это дает эффект капельницы. Точно так же мы чистим наш организм, когда регулярно пьём качественную правильную воду! Что происходит в организме, когда воды поступает меньше, чем нужно?

Мы расходуем воду, когда дышим или просто моргаем. Только на дыхание ежедневно уходит около полулитра воды. А представьте, сколько тратят почки, которые каждую каплю крови фильтруют по 200 раз в день? А ещё пищеварение и выведение вредных веществ через кожу. Чтобы обеспечить работу основных органов — почек, печени, мозга, сердца — организм начинает забирать воду из других клеток, кожи, суставов. Клетка может отдать около 60% воды, оставшийся резерв уже будет защищать. Тогда организм будет вытягивать воду из межклеточного пространства (до 26%) и в последнюю очередь из крови (8% жидкости). Опасность такого умеренного обезвоживания в том, что организм к нему приспосабливается и работает так годами. И люди говорят, что чай могут пить по 8 чашек в день, а вот воду «не хочу, не нужно мне». Только через время, к сожалению, появляются хронические заболевания, ведь ресурсы изнашиваются… Приучайте себя пить воду и будете всегда здоровы, молоды и стройны!

Вода — путь к долголетию

Ни для кого не секрет, что Япония — лидирующая страна по числу долгожителей. Глядя на этих счастливых, красивых людей невольно задумываешься о том, что японцы наверняка знают какой-то секрет, как сохранить красоту, молодость и здоровье. Их женщины — одни из самых изящных и стройных на планете: в тридцать они выглядят на восемнадцать, а в сорок на двадцать пять. Оказалось, что секрет действительно есть.

Во-первых, это трепетное отношение к собственному здоровью, во-вторых, активный образ жизни, а в третьих — все японцы пьют много воды. Но не просто воды, а обогащенной водородом.

Водородная вода — самый бесценный подарок, который мы получили от своих восточных соседей. Уже более тысячелетия японская императорская семья пьет воду, насыщенную водородом, из естественных породных источников и процветает. Династия ни разу не прерывалась во многом благодаря волшебным свойствам такой воды, позволяющей сохранять молодость и долголетие.

После трагедии на атомной станции Фукусима император принял решение раскрыть секрет уникального состава этой воды и сделать ее доступной для всех японцев. В рамках государственной программы здравоохранения Японии, одной из самых индустриально развитых стран мира, были разработаны приборы, повторяющие качество воды из природных источников и насыщающие ее водородом в нужном количестве. Сегодня водородная вода в Японии — не просто модный тренд, а настоящее национальное открытие. С 2014 года водородная вода стала доступна и в России.

1. Самая дорогая вода — в Дании. Ее стоимость — почти 10$ за один кубометр. На втором месте — Бельгия и Норвегия — по 7-7,5$. Дальше — Германия — 6,5$. Самая дешевая вода оказалась в столицах Индонезии, Саудовской Аравии, Сирии, а также в Лондоне, Нью-Йорке, Минске и Киеве. А вот жители Туркменистана вовсе не платят за воду.

2. Самая дорогая бутилированная вода производится на острове Фиджи и называется Tributo a Modigliani. Ее создали в честь художника Амадео Модильяни, а стоит эксклюзивная золотая бутылочка такой 1.25 литровой воды стоит $60,000! В ней смесь чистейшей родниковой воды из Франции и с Фиджи с добавлением воды из ледников Исландии.

3. Без еды человек может прожить около шести недель, а вот без воды всего 5-7 суток. Наша потребность в воде стоит на втором месте после кислорода и всего за жизнь человек выпивает свыше 35 тонн воды.

4. Целый миллиард людей на Земле не имеют доступа к чистой питьевой воде. А за последние полвека в мирепроизошло более 20 войн из-за доступа к воде. Всего таких войн было более пяти ста.

5. В Средневековье семья тратила всего пять литров воды в день. Сейчас африканская семья затрачивает более 20 литров в день, в то время как американцы тратят около тысячи.

6. Не зря с детства нам твердят о том, что воду нужно беречь, ведь даже самая тонкая струйка воды, льющаяся из крана в квартире, приводит к потере около тысячи литров воды в день.

7. Если организм человека состоит из воды на 70%, то медуза на все 99%! 86 процентов воды содержится в теле новорожденного ребенка. У пожилого человека — около 50 процентов.

8. Если представить воду в стакане как набор молекул, то их получится около 8 септиллионов — в такой цифре 18 нулей.

9. С 2014 года в Японии выпускают автомобили, работающие на водородном газе. Самое интересное, что продукт выхлопа такого автомобиля — обыкновенная вода! Сейчас в стране уже более 40 станций, заправляющих машины водородом.

10. В Японии насыщенная водородом вода широко применяется в онкологии для сопровождения процедур химиотерапии и лучевой терапии. Водородная вода защищает в первом случае клетки ключевых органов от сопутствующего воздействия химиотерапии, снимает токсикоз, уменьшает выпадение волос, повышает качество жизни. При лучевой терапии водородная вода защищает здоровые клетки от лучевого поражения, значительно снижает вероятность перерождения нормальных клеток в раковые и возникновения вторичных опухолей.