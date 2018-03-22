«Выбросите весы»: женщины похудели, но их вес при этом не изменился

Худеющие люди чаще всего измеряют свои достижения в килограммах. Однако эксперты советуют не смотреть на цифры на весах и следить за успехами по объёмам тела. Ведь при одном и том же весе человек может выглядеть абсолютно по-разному, тем более, что мышцы весят больше, чем жир. Собрали для вас фотографии женщин, которые поделились своими метаморфозами до и после похудения. И при всех поразительных переменах во внешности, их вес в килограммах остался прежним.

«Ридус» не раз рассказывал об успехах, которых добиваются люди в деле преображения своей фигуры.

Весной мы публиковали невероятные истории похудения от бывших толстяков, которые нашли мотивацию, силы и упорство и сумели добиться идеальной формы.

Мотивация — вообще едва ли не самое главное на пути к цели. Вот одна девушка, например, похудела на полцентнера ради хорошего секса.

А пузатого отца троих детей заставили похудеть собственные дети. Ради них он добился такой идеальной формы, что теперь похож скорее на студента, чем на взрослого дяденьку.

Искреннее восхищение интернет-сообщества вызвала сексуальная мама пятерых детей, которая похудела на 115 кг, обзавелась потрясающим телом с кубиками на прессе и стала самой желанной женщиной Англии.