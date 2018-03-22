9 самых опасных способов лечения простуды

С наступлением осенних холодов жители больших городов начинают массово хворать. В основном простудами. И многие сразу же бегут в аптеку, покупая кучу лекарств, столь же дорогих, сколь и бесполезных — и это еще в лучшем случае. В худшем случае граждане начинают вспоминать бабушкины советы и лечатся так называемыми народными средствами.

Не надо дышать горячим паром

Как только вы простудились, вам тут же предлагают подышать паром свежесваренной картошки, накрывшись одеялом с головой и наклонившись как можно ниже над пышащей жаром кастрюлей. Пользы ноль, а вот ожог трахеи вы почти наверняка получите!

Не пейте горячий чай или молоко

Самое известное средство, оставшееся нам в наследство от бабушек — это горячий чай с малиной или медом, а также молоко с содой или сливочным маслом. Сразу нет! Обильное питье облегчает кашель и выделение мокроты, которая выводит из организма вирусы и токсины. Но горячие жидкости категорически противопоказаны! Мало того, что вы рискуете обжечь слизистую рта и горла — так еще чай или молоко, в которых вы растворяете мед, уничтожают его целебные свойства. Сахарный налет от сладкого чая, оседающий на слизистой рта и глотки, служат благоприятной средой для вирусов.

Не пытайтесь понизить температуру методом укутывания

Да, при первых признаках простуды больного стараются уложить в постель, укутать одеялом, сверху накрыть пледом, а горло завязать шарфом. Ни в коем случае не повторяйте эту ошибку! Вы нарушите процесс естественной терморегуляции организма, который происходит даже в состоянии болезни, и вместо понижения температуры вы можете усугубить состояние больного.

Исключите алкоголь

Рюмочка водки с перцем — еще одно «популярное» народное средство лечения простуды. Получив дозу крепкого напитка, да еще со специей, вызывающей усиленное выделение мокроты, можно испытать временное облегчение. Вы пропотеете, сможете высморкаться от души и на некоторое время даже прекратится кашель. Однако буквально через несколько минут жар усилится и состояние ухудшится — опять же из-за нарушения процесса терморегуляции. Кроме того, алкоголь вынуждает организм работать на пределе его возможностей.

Не ставьте банки, горчичники и пиявки

Метод, считавшийся когда-то панацеей и применявшийся повсеместно, оставьте в прошлом. Иначе вы рискуете банками повредить кровеносные сосуды, горчичниками обжечь кожу или занести с пиявками опасную инфекцию. Положительного эффекта точно никакого не будет.

Не закапывайте в нос смеси с луковым соком

Еще одно крайне вредное средство, периодически применяемое любителями «народной медицины» при простуде, — это закапывание в нос лукового сока в чистом виде, в сочетании с растительным маслом или свекольным соком. Ожог слизистой гарантирован!

Растирание уксусом или водкой

Многие уверены, что энергичное растирание тела чистой водкой, уксусом или даже спиртом помогает снизить температуру, и применяют это средство даже для детей. Ни в коем случае не делайте этого! Прямое следствие такой манипуляции — отравление организма, в который через поры попадают эти активные жидкости. Не говоря уж о том, что в лучшем случае температура снизится на несколько минут, в течение которых тело не будет укутано одеялом.

Полоскания при простуде могут причинить вред

Да, врачи не рекомендуют при простуде и ангине полоскать горло раствором соли с йодом, как это мы привыкли делать. В лучшем случае вы сможете прополоскать ротовую полость и зубы, которым солевой раствор вреден. Попадание активного раствора на слизистую горла опасно!

Не используйте при простуде и ангине авиационный керосин

Это безумное по своей опасности для человека средство, как ни странно, считается очень популярным в списке народных. Между тем, вы можете не просто обжечь слизистую ротовой полости и горла, но и отравиться парами этой жидкости. Не верьте, что существует керосин особой очистки, который якобы можно использовать как лекарственное средство. Это миф, и чрезвычайно опасный!

Первое, что советуют вспомнить при начавшейся простуде опытные врачи — это поговорку, ставшую анекдотической: «если простуду лечить, она пройдет за неделю, не лечить — за семь дней». Многолетний практический опыт клинических врачей дает основания утверждать: в этой поговорке — вся правда жизни.

Что же делать?

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников утверждает: «Вирусное заболевание — болезнь ограниченная сама по себе. Лечишь ты его или не лечишь — течение болезни не станет короче. Остается воевать с симптомами и ждать, когда она сама пройдет. Температура высокая — сбиваем. Тошнота — принимаем противорвотное. Рвет — пьем больше жидкости. Как правило, обычная инфекция проходит сама в течение одной-двух недель. Надо просто отлежаться, пить много теплого питья и ждать. Все пройдет само без лекарств и уж тем более без антибиотиков». Помните, что самолечение может нанести вам куда больший вред, чем вирусы, кашель и чихание. Будьте здоровы!

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