Витамины и БАДы из-за границы. Откуда и что лучше везти? (часть 1)

В какой бы стране ты ни оказалась, там всегда можно найти витамины, которые пока в России не доступны. Что именно покупать?

«Из каждой страны я привожу что-то особенное. Больше всего интересного, конечно, нахожу в США, особенно в Лос-Анжелесе и Лас-Вегасе».

1. Витамин C от Emergen-C (США, 30 пакетов — ок. 730 р.)

В линейке больше 20 вкусов, но мне нравится с малиной. Один пакетик равен 10 съеденным апельсинам. Для меня важно, чтобы в витамине C не было добавок кофеина, чем грешат многие производители. Принимать его просто: развела в стакане воды комнатной температуры утром — и готово.

2. 5 HTP от Now (США, ок. 2000 р.)

Этот БАД мне посоветовала подруга-диетолог. Его главный эффект — улучшение настроения и повышение работоспособности. Сразу скажу, что он никак не влияет на мировосприятие. Я принимаю одну капсулу утром натощак.

3. Triple Omega 3–6–9 от Sundown Naturals (США, ок. 450 р.)

Этот БАД посоветовала очень известная американская актриса. У нас была деловая встреча, и я просто не могла отвести взгляд от ее кожи. В какой-то момент я себя выдала, и она рассказала, что все время принимает Омегу 3–6–9. К тому же Omega 3–6–9 улучшает работу сердца. Купила именно этот БАД в Лас-Вегасе, но на Amazon и Iherb он тоже есть. Пить его нужно три раза в день по одной капсуле во время приема пищи.

4. Maxi-Hair от Country Life (США, ок. 920 р.)

Продается в Штатах уже 20 лет, так что об эффективности можно не беспокоиться. Подходит, кстати, и для вегетарианцев, так как не содержит никаких компонентов животного происхождения. Зато в его составе много витаминов А, С, Е и B6, фолиевой кислоты, кальция и цинка. Принимать по одной капсуле два раза в день, желательно во время приема пищи.

5. Super B-complex от Nature’s Bounty (США, ок. 560 р.)

Супервитамины, которые помогают нервной системе, в мегаполисе просто must have. Одна таблетка в день во время завтрака.

6. Liquid Collagen от Applied Nutririon (США, ок. 1600 р.)

Моя находка в Лондоне — бутылочка коллагена для поддержания кожи в идеальном состоянии. Способ применения: залить в литровую бутылку с водой и пить в течение дня.

7. Uber Energy от Hum (США, ок. 1400 р.)

Он действительно заряжает энергией. Пить по две капсулы один раз в день во время приема пищи. Я покупала в Sephora в Беверли-Хиллз.

8. Valeriane от компании Arkopharma (Франция, ок. 340 р.)

Эту добавку я купила прошлым летом в Ницце. Отлично успокаивает, снимает стресс. Пить по две капсулы два раза в день.

«Витамины покупаю в основном в Монако. Мой фаворит — Lumity Morning & Night (ок. 5500 р.).

Это целый комплекс витаминов, которые обеспечивают поддержку зубам, коже, ногтям, волосам, иммунной системе и помогают справляться со стрессом. Найти эти витамины можно в знаменитой аптеке в Монако в Metropole Shopping Center. Правила приема максимально просты: утром пить коричневую капсулу, а перед сном — белую».

«В 2016 году я болела семь раз, при этом очень много работала и болезни переносила на ногах, поскольку не имела возможности взять отгул. Я поняла — нужно брать ситуацию в свои руки, и стала изучать, что есть для поддержания иммунитета и защиты организма. Так и начала принимать разные витамины и БАДы. И сейчас продолжаю, чтобы оставаться в форме».

1. Immuniflor immune-supplement-drink (Швейцария, а еще их можно найти на сайте www.esi.it, ок. 2700 р.)

Необходимая добавка для поддержания иммунитета и борьбы против вирусов и простуд! Я полюбила ее за бомбический состав! В ней есть эхинацея, цинк и витамин С. А еще мед манука (мой любимый) — это природный антибиотик! В Новой Зеландии, где его добывают, он продается по рецепту врача и используется как крем для загара. Это лучшее натуральное антибактериальное, противовоспалительное, антивирусное и антигрибковое средство. Плюс в списке компонентов есть экстракт ацелоры (она же барбадосская вишня) — такие маленькие красные ягодки с огромным содержанием аскорбиновой кислоты, кальция, магния, фосфора и калия. В составе этих ягод есть даже витамин К, который отвечает за белковый обмен в организме. Эти волшебные ягодки содержат витамина C больше, чем апельсины или смородина. Принимать нужно по одному пакетику в день.

2. Витамины WHole Vit (Испания, ок. 560 р.)

Полностью натуральные витамины (они состоят из фруктов и овощей). Мне их посоветовала Наташа Белаиш. Она живет в Испании. Наташа профессиональный коуч по сбалансированному питанию. Эти капсулы мне нравятся еще и тем, что их можно спокойно раскрыть и добавить порошок, содержащийся внутри, в пищу или размешать в напитке. Как нравится, так и принимай.

3. Папайя с энзимами (США, ок. 560 р.)

Это отличная и, главное, натуральная замена «Мезиму», «Фесталу» и прочим таблеткам для пищеварения. Принимать нужно после еды (когда чувствуешь тяжесть). Я «познакомилась» с ними на дне рождения подруги, после того как изрядно переела. За 15 минут эти таблетки снимают тяжесть, и все это благодаря экстракту папайи — этот фрукт чрезвычайно полезен для пищеварения, поскольку содержащийся в нем папаин помогает организму извлечь из пищи максимум питательных веществ.

«Редко покупаю БАДы и витамины в России, в основном по трем причинам — плохой ассортимент, крайне высокая цена и не всегда высокое качество. Если уж говорить начистоту, то 70% лекарств я тоже привожу из-за границы, чаще из Европы».

1. Витаминный комплекс Orthomol vital f (Германия, для сравнения: в России эти витамины стоят 4800 р. и более, в Германии — 40 €, что в разы дешевле).

Я очень долго искала сбалансированный и эффективный комплекс. Этот идеален для женщин по всем показателям (он поддерживает нашу красоту и здоровье, особенно эффективен для борьбы с хронической усталостью). Пить его нужно два раза в год по три месяца в осенне-весенний период.

2. Хлорофилл k-Liquid (Бали, 150 рупий — чуть больше 10 $ (ок. 560 р.))

В Азии я всегда покупала гранулированные имбирные чаи, но в этот раз на Бали «подсела» на k-liquid. Это единственное средство, которое спасает меня при первых признаках простуды, отлично укрепляет иммунитет и ставит на ноги за два-три дня (хотя у меня всегда простуда перерастает в бронхит). Принимать эту добавку нужно, как только начинаешь чувствовать, что простыла. Лично я всегда пропиваю курсом.

3. Экстракт мангустина Jual Kapsul Mastin (Бали, 50 рупий — ок. 45 р.)

Принимаю его каждый день не столько для похудения, сколько в качестве антиоксиданта и повышения иммунитета.

4. Пробиотик Pro-Daily (Бали, 314 рупий — ок. 270 р.)

Помогает наладить работу иммунной системы, заметно оздоравливает и налаживает работу внутренних органов. Принимать дважды в день по одной капсуле.

5. Antangin serup (Бали, ок. 850 р.)

Содержит натуральный имбирь и отлично помогает справиться с простудами. Пить можно каждый день, пока не выздоровеешь.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vitaminy-i-bady-iz-za-granitsy-otkuda-i-chto-luchshe-vezti-chast-1/