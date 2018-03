Витамины и БАДы из-за границы. Откуда и что лучше везти? (часть 2)

В первой части мы рассказали, какие витамины стоит покупать за границей. И в этой продолжим — уверены, тебе все пригодится!

«Раньше витамины я привозила из Америки, там все помешаны на БАДах. Сегодня все есть на iherb (онлайн-магазин, в котором можно найти витамины и добавки на любые вкус и цвет)».

1. Solgar NAC (США, 1700 р. В Москве есть, но дороже. Есть еще российская, но у нее странная цена — что-то вроде 130 р. Я таким дешевым аналогам не доверяю).

Эту суперштуку посоветовал мне друг-американец. Она, кстати, довольно популярна в Штатах. По сути это противоокислительная защита клеток, по факту — меньше болеешь простудами, повышается иммунитет, когда пьешь эти капсулы (два раза в день по одной). Кстати, я раз в два месяца обязательно пропиваю курс «Эхинацеи» для иммунитета.

2. Капсулы Biotin, Solgar (США, 1200 р.)

Его пью уже два месяца и заметила, что волосы стали меньше выпадать и теперь намного сильнее. В целом у меня и проблемы-то как таковой не было, но сейчас вообще совсем чуть-чуть остается волос в ванной после душа. Сейчас продолжаю его пить — курс важно соблюдать — три месяца строго, чтобы был хороший результат.

«Шутки про рак мозга никогда не казались мне смешными, но то, что я настоящий ипохондрик, обнаружила только года полтора назад. Помните бабушку из фильма «Аритмия»? «Вы меня плохо лечите, я уже все вещи в диспансер собрала!» Это про меня. Я заканчивала магистратуру, график был такой плотный, что иногда сушила голову, лежа в кровати, чтобы успеть еще чуть-чуть поспать. Когда поняла, что организм надо как-то поддержать, начала «сметать» все витамины и БАДы в аптеках и супермаркетах, предварительно согласовывая все с терапевтом, конечно. Вот список того, что я принимаю и всегда вожу с собой в тревел-контейнере».

1. Whole Foods Market. Chelated Liquid Iron Alcohol Free Blackberry Vanilla (США, 10 $ — ок. 560 р.)

У меня пониженное содержание железа, поэтому его я принимаю по предписанию врача и по рецепту. Мне привычнее в таблетках, сейчас допью бутылку и попробую другой. Мне не очень нравится слишком приторный, как микстура, вкус, хотя говорят, что в жидком виде он усваивается лучше.

2. Melatonin, 5 mg, Natrol (США, 14 $ — ок. 800 р.)

Я часто летаю, поэтому не могу жить без мелатонина. Это спасение для тех, кто борется с джетлагом. Я покупаю в мармеладках, мой любимый — с маракуйей. Хорошо, что в Лос-Анджелесе он есть в любой аптеке, например Rite Aid или CVS. Пить его нужно по мере необходимости — почувствовала, что силы на исходе, неделю попила каждый день, и стало легче!

3. Успокаивающие капли Bach Original Flower Essences Rescue Remedy (США, 12 $ — ок. 680 р.)

У меня лежат в косметичке со времен экзаменов на журфаке. Это натуральные гомеопатические капли, которые, не вызывая сонливости и привыкания, дают моментальный успокаивающий эффект. Сейчас я научилась контролировать эмоции с помощью спорта и правильного дыхания, но бывают моменты, когда ты мысленно начинаешь «точить мачете». Единственное, что ты можешь успеть сделать, пока разбегаются все, кто рискует попасть под горячую руку, — выпить пару капель «Ремеди Ресью».

«Первая беременность подтолкнула меня к изучению и приему витаминов. Вынашивание ребенка — очень большой стресс для организма, и ему нужна поддержка во время и после беременности. Я позвонила врачу с вопросом, что мне стоит принимать. Она посоветовала пить мультикомплексы или отдельные витамины.

Но одно из основных моих требований — восстановление внешнего вида, потому что после родов кожа, волосы и ногти оставляли желать лучшего. Я изучила, какие основные добавки пьют люди независимо от болезней, климата и в целом для поддержания организма, и выделила основные БАДы, которые хотела бы принимать сама: омега-3, кальций, витамин Д3, а также лецитин и антиоксиданты, в моем случае это альфа-липоевая кислота и экстракт зеленого чая. Покупаю все либо на сайте iherb.com, либо привожу из США».

1. Now Foods Омега-3 Cardiovascular support 180 EPA/120 DHA (США, ок. 500 р.)

Полностью доверяю этим витаминам, так как у них много положительных отзывов, да и ценовая политика вписывается в мой бюджет. Я предпочитаю брать омегу-3 с преобладанием EPA, так как эта кислота работает на улучшение эмоционального здоровья и нервной системы, хотя DHA больше важна для мозга и зрения. Дозировка моей омеги-3 — две капсулы в день. Я принимаю одну капсулу утром за 20–30 минут до еды, потому что такая дозировка для меня комфортна.

2. Кальций и витамин D3 (США, ок. 680 р.)

Раньше я пила отдельно Now Foods Cal-Mag Stress Formula with B-complex и Vitamin C и Now Foods Vitamin D-3 400 IU Structural Support. Многие знают, что витамин Д3 регулирует усвоение кальция, магния и фосфора в организме, поэтому эти две добавки можно и даже нужно пить вместе. Дозировка — две таблетки в день, а витамин Д — одна или две капсулы в зависимости от той нормы, которую ты пьешь. С витамином Д стоит быть аккуратной, потому что если пить дозы выше 1000 IU, то можно получить передозировку. Лечебные дозы стоит принимать только после сдачи анализа на дефицит витамина и по назначению врача.

Сейчас же я перешла на Sundown Naturals Liquid-filled Calcium 1200 mg plus Vitamin D3 1000 IU, потому что иногда забываю принимать вместе капсулы, а тут две капсулы из одной банки, это очень удобно.

3. Антиоксидант Natrol Альфа-липоевая кислота, 300 мг (США, ок. 450 р.)

У этого продукта есть и другие названия — тиоктовая, витамин N или просто липоевая. Еще у него «широкий» спектр возможностей. Например, он снижает уровень глюкозы в крови, регулирует жировой и углеводный обмены, отвечает за детоксикацию организма. Хорошо принимать его во время занятий спортом и желательно отказаться от алкоголя. Я пью одну капсулу в день вместе с лецитином в обед.

4. Экстракт зеленого чая Now Foods EGCg Green Tea Extract — 400 mg (США, ок. 960 р.)

Принимаю обычно летом. Он также обладает антиоксидантными свойствами и нейтрализует действие свободных радикалов. Принимать его надо по одной капсуле в день во время еды.

5. Natrol, Lecithin, 1, 200 mg (США, ок. 500 р.)

Это лецитин (жироподобное органическое вещество, представляющее собой комплекс фосфолипидов). Он помогает наладить липидный обмен и контролирует холестерин в крови. Также незаменим для работы мозга и нервной системы. Брала его для помощи во время спортивных тренировок и для поддержания нервной системы после родов. Принимаю вместе с антиоксидантами по одной капсуле в день во время еды.

